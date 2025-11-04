Başkan Altay 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını açıkladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Alay, 15 Aralık tarihinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansında “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Dilin bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan köprüsü olduğunu belirten Başkan Altay, “Türk dili ise binlerce yıllık medeniyetimizin ruhunu ve hikmetini taşıyan kıymetli bir emanettir. Bu sebeple, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 43. Genel Konferansında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle, 15 Aralık tarihinin Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmiştir.

15 Aralık tarihinin, ünlü Türkolog Vilhelm Thomsen’in Orhun Yazıtları’nın Türkçe olduğunu ilan ettiği gün olması da bu tarihin önemini ortaya çıkaran hususlardan biridir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bu kararın alınmasından büyük bir memnuniyet duyuyor; Türk dilinin zenginliğini, çeşitliliğini ve birleştirici gücünü yüceltecek her adımı yürekten destekliyoruz.

Bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Türk dünyasının ortak dili, ortak kültürü ve ortak geleceği için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”