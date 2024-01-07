Başkan Alinur Aktaş Bursa'da meşalelerle karşılandı!

Başkan Aktaş, kedisini karşılayan vatandaşlara seslenerek adaylığını ve yerel seçimleri değerlendirdi.

Aktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük, orada özellikle şunun altını çizdi; ‘Cumhur İttifakı içerisinde bir gayemiz var. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gece gündüz bunu münazara ediyoruz. Biz bu zor coğrafyada bu ülkenin bekası için bir araya geldik. Birbirimizin hukukunu gözeterek el birliği ile hareket etmeliyiz’ diye iletti." ifadelerini kullandı.

"CHP, İYİ Parti ve diğerleri eskiden Millet İttifakı'ydılar. Ama 14-28 Mayıs'ta foyaları döküldü, artık bir araya gelemiyorlar. Birbirlerine laflar söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim bu vatanın birliği ve beraberliğiyle, rengini şehitlerin kanından alan bayrağımıza sahip çıkmayla, bu zor coğrafyada bekamızı sağlamak için canımızı dişimize takmak gibi bir derdimiz var." diyen Aktaş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket'in bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli bir araya gelip günlerce istişareler yaptı. Bugün hepinizin bildiği gibi bazı illerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkan adayları açıklandı. Nasip olursa 15 Ocak tarihinde illerimizin tamamı bitecek ve ay sonuna kadar bütün ilçeler AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya ittifakla hareketlenen yerlerden tamamı açıklanmış olacak. Türkiye'de bin 392 tane belediye var. Bizim yaşadığımız yer, en önemli belediyelerden bir tanesi. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde birlik ve beraberlik çok önemli.

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Bu bir emanettir. Omuzumuzdaki yük büyüktür. Ama ne olursunuz şunu bilin ki bu emanet sadece kardeşinize değil, bu emanet il başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti büyüklerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, vatan, devlet, bayrak, millet diyen sizlere emanet edilmiş. Dolayısıyla emanete el birliğiyle hep beraber sahip çıkacağız inşallah. İnşallah 31 Mart gününe kadar 83 gün boyunca en az uyku ve dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönderine hep birlikte çekeceğiz"