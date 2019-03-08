Başkan Alıcık; “Köylü milletin efendisidir sözünü unutturmayacağız”

Her gün ilçenin farklı noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Köylü milletin efendisidir sözünü unutturmayacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında 82 mahallenin tümüne giderek vatandaşları ziyaret etti.

Her gün ilçenin farklı noktalarına giderek merkezden kırsala toplumun tüm kesimi ile kucaklaşan Alıcık, “Bugüne kadar Nazilli’mizde yaptığımız yatırımlarla kırsal kalkınmayı destekleyerek hem ekonomik hem de sosyal dengenin sağlanması hususunda büyük adımlar attık” dedi.

Son 10 yılda Nazilli’de elde edilen kazanımların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak 82 mahallemizin tümünde imzamız var. Kırsal mahallelerimizde köy yollarını yenilerek camilerimizin ve imamevlerimizin yapım, tadilat, bakım ve onarım işlerini üstlendik. Okullarımızın tadilat ve boya işlerini gerçekleştirdik. Yaptığımız çok amaçlı sosyal alanlarla vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağladık. Çocuklarımızın ve gençlerimizi kötü alışkanlıklar koruyup spora yönelmelerini sağlamadık adına halı saha ve spor alanları yaptık. Bu ve bunun gibi sayısız hizmetlerle kırsal mahallelerimizi hizmetle tanıştırdık” diye konuştu.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü unutturmayacağız” diyen Alıcık, “Biz hiçbir zaman sadece seçim zamanı vatandaşını ziyaret eden, oy isteyen bir belediye başkanı olmadık. Vatandaşımızın her zaman yanında olduk. Allah’ın izniyle ustalık dönemimizde de halkımızla el ele büyüyen ve gelişen Nazilli’miz için çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.