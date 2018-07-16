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Başkan Ali Koç'tan Barcelona bombası! Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alcacer'in transferini bitirmek için İspanyol ekibi Barcelona ile görüşmelere başladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:33
Başkan Ali Koç'tan Barcelona bombası! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den Paco Alcacer hamlesi! Forvet için ilk transferin, Vincent Janssen olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı futbolcu yeniden kiralanacak ama yönetim, forvete bir takviye daha yapacak. Adayların başında Paco Alcacer geliyor.

FENERBAHÇE SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

İspanyol basınına göre Paco; Andre Gomes, Digne ve Vermaelen ile birlikte gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor. Barcelona, 24 yaşındaki forvete gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe, Paco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Damien Comolli, oyuncuyla görüşerek ikna etmeye çalışacak. Golcü futbolcu teklife 'evet' derse, devreye Ali Koç girecek. Başkan Koç, Barcelona Başkanı Bartmeou ile kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmek için düğmeye basacak.

23 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST YAPTI

Paco Alcacer, geçtiğimiz sezon forma giydiği 23 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı. 2013-16 yılları arasında Valencia'da çıkış yapan başarılı oyuncu, 13 kez giydiği İspanya Milli Takım forması altında da 6 kez gol sevinci yaşadı.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:33
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  2. Fenerbahçe
  3. Barcelona
  4. İspanya
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