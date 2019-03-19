0553 313 94 23

Başkan Ali Çetinbaş: Kütahyalılar oy pusulasının ne manaya geldiğini çok iyi biliyor

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Tavşanlı ilçesinde düzenlenen mitingde; “Kütahyalılar ellerine aldığı oy pusulasının ne manaya geldiğini, ülkemizin geleceğini nasıl şekillendireceğini çok iyi biliyor” dedi.

19 Mart 2019 Salı 19:00
Başkan Ali Çetinbaş: Kütahyalılar oy pusulasının ne manaya geldiğini çok iyi biliyor

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Tavşanlı ilçesinde düzenlenen mitingde; “Kütahyalılar ellerine aldığı oy pusulasının ne manaya geldiğini, ülkemizin geleceğini nasıl şekillendireceğini çok iyi biliyor” dedi.


İl Başkanı Ali Çetinbaş, Tavşanlı mitingindeki konuşmasına AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un politik geçmişinden söz ederek başladı.


Ali Çetinbaş, “Biz siyaseti, istikamet uğruna, değerler manzumesi adına, hanım kardeşlerimizin inançları için, çocuklarımızın geleceği için, biz siyaseti mazlum Anadolu Coğrafyasının tekrar ülkesinin sahibi olması için yaparız” deyip, ta İstanbul Refah Partisi İl Başkanlığından beri istikametini hiç bozmadan, istikamet uğrunda siyasi hayatına devam eden bizlerin Genel Başkan vekilliğinden kendi adımıza cesaret aldığımız güç duyduğumuz kıymetli Numan Kurtulmuş aramızdalar. İnşallah Kütahya’mız merkez ilçesiyle, Tavşanlı’mızla 15 beldemizle ve diğer ilçelerimizle 31 Mart sabahı yatağından kalktığında eline aldığı 50 gramlık oy pusulasının ne manaya geldiğini, ülkemizin geleceğini nasıl şekillendireceğini çok iyi biliyor. Tavşanlılılar 31 Mart sabahı kalktıklarında vicdanlarıyla beraber oy pusulaları yanında oy verme verine girdiklerinde verdikleri destekle liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın yüreğinde taşıdığı cesaretin artacağını biliyorlar inşallah. Yine Tavşanlılılar biliyorlar ki buradan, Anadolu’dan doldurduğumuz sandıklar sayesinde kıymetli Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tekrar dünya zalimleri karşında “Dünya 5’ten büyüktür” diyecek. Gerektiğinde dünya sus pus olmuşken kimseden korkmadan, kim çekinirse çekinsin İsrail zalimi karşında “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir” diyecek” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü enselendi
    1. Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü..
    2. Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar
    3. Mısır'da silahlı şahıs 5 kişiyi öldürdü
    4. Silivri’de zehirlenen definecilerin..
    5. Devlet şefkat elini uzattı
    6. Çaldığı mama ve yağları satıp,..
    7. Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz..
    8. Başkan Ali Çetinbaş: Kütahyalılar oy..
    9. Afrin'de 362 noktaya insani yardım..
    10. Rusya yalanladı: Anlaşma yok!
    11. Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 3..
    12. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    13. Kütahya Belediyesi’nden ücretsiz..
    14. Nikah tarihleri için Beşiktaş’ın yıl..
    15. Folyo ve poşetlere sarılı baharat..
    16. Nike üretim merkezini Türkiye'ye taşıyor
    17. "Buteflika'nın açıklamaları meydan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli’ne 17..
    19. ARIADNE-19 Tatbikatı
    20. Bakan Pekcan Van Mobilya Fuarı’nın..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!