0553 313 94 23

Başkan Alemdar misafirlerini ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi eski merkez ilçe başkanlarından Ömür Çakan ve Metin Ökden, eski il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:58
Başkan Alemdar misafirlerini ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi eski merkez ilçe başkanlarından Ömür Çakan ve Metin Ökden, eski il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu. Alemdar’a, Cumhur İttifakı AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adaylığı’nın hayırlı olması temennisinde bulunan heyet, Ülkücü Hareket’in; Türk Milleti’nin her zaman yanında, dimdik bir duruş sergilediğini ve bu duruştan asla taviz vermeyeceğini belirtti.



“Yol Haritası”


Ülkücü Hareket’in değerli isimlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, Cumhur İttifakı’nın Müslüman Türk Milleti’nin istiklali ve istikbali noktasında çimento görevi üstelendiğini belirterek, “Milli değerlerimize sadakatle bağlı kalan Ülkücü Hareket, her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmuş, mazlumlara kucak açan anlayışla hizmet etmiştir. Aziz milletimizin de büyük teveccüh gösterdiği bu irade bizim için de bir yol haritası niteliğindedir” dedi.



“Hizmet adamı”


Ülkücü Hareket’in lideri Alparslan Türkeş’in, ömrünü Türk Milleti’nin hizmetine adamış bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Alemdar, “Başbuğ Alparslan Türkeş’i rahmetle anıyoruz. Bayrağımızı hiçbir zaman yere düşürmeyen, kutsalımıza leke sürdürmeyen dava adamıydı. Tüm hayatı vatanımızın birlik ve beraberliğini muhafaza edecek bir mücadeleyle geçti” ifadelerini kullandı.



“Ortak gaye”


Misafirlere yeni dönem projelerinden de bahseden Başkan Alemdar, “Ortak gayemiz milletimizin birliğini, dirliğini muhafaza ederek tüm vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak. Serdivan’da yakalamış olduğumuz uyumu, önümüzdeki dönem yeni projelerimizle birlikte daha da pekiştireceğiz. Bu ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun ederken ülkemize ve milletimize hizmet noktasındaki motivasyonumuzu da arttırıyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; ülkemizin yaşadığı tüm şartlarda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte milletinin yanında dimdik duran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun. Cumhur İttifakı bir memleket meselesi ve ilelebet sürecek bir davadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:58
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı a
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu..
    2. "Fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    5. "Gençlerin donanımlı olması..
    6. Yürümeye üşenince yere çakıldı!
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve..
    8. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
    9. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın içine..
    11. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
    12. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    13. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    14. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    15. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    17. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    18. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    19. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    20. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    21. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    22. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    23. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    24. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    25. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    26. Danimarka parlamentosunda bebek..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil..
    28. AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı
    29. Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
    30. Varis tedavisi kişiye özel olmalı
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin