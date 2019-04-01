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Başkan Aktaş seçimin ardından güne Ulucami’de sabah namazıyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçimlerin ardından yeni dönemin ilk gününe Ulucami’de başladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:03
Başkan Aktaş seçimin ardından güne Ulucami’de sabah namazıyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçimlerin ardından yeni dönemin ilk gününe Ulucami’de başladı. Şükür namazı ve sabah namazını vatandaşlarla kılan Başkan Aktaş, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.


Yorucu geçen seçim maratonunu başarıyla tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemin ilk gününe de hızlı başladı. Beraberindeki Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Yıldırım Belediye Başkanlığını kazanan Oktay Yılmaz ile birlikte Ulucami’ye gelen Başkan Aktaş, hem şükür namazını hem de sabah namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlara çorba ikram eden Başkan Aktaş, kendisini yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na layık gören Bursalılara teşekkür etti.



"Hizmetlerle bezeyeceğiz"


Belediye Başkanlığı’nın bir hizmet kapısı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “İnşallah bize teslim edilen bu emaneti en iyi şekilde koruyup, bu şehri daha ileriye taşımanın derdi ve hesabı içinde olacağız. Çok daha güzel işler yapmak istiyoruz. Bursa’yı hizmetlerle bezemek istiyoruz. Bunun için niyetliyiz, kararlıyız. Bursa kararını vermiştir. Bize düşen bundan sonra şusuna busuna bakmadan Bursa’yı ideal şekle büründürmek adına daha fazla katkı koymaktır. Ulucami’nin bahçesinden diliyoruz ve talep ediyoruz: Rabbim, bir gün bu emaneti başka arkadaşlarımıza devrettiğimizde yüzümüzün akıyla ama dolu dolu hizmetlerle teslim etmeyi nasip etsin. Yeni dönem Bursa’mız için hayırlı olsun” dedi.


Bursa Milletvekili Efkan Ala da Bursa’yı en güzel hizmetlerle buluşturmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizerek, Bursa’nın şanlı tarihine yakışır bir 5 yıl olacağını vurguladı.


Başkan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:03
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