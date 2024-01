Başkan Aktaş: Gayret ve samimiyetle yola devam

İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi yeniden Büyükşehir için açıklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem adaylık sürecini hem de bundan sonra yapacakları çalışmaları değerlendirdi. Bu aday tanıtım toplantısı ile bir anlamda seçim startının da verilmiş olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Öncelikle bu kutlu şehre, bu güzel şehre, mübarek şehre hizmet etme şansını bana veren tüm büyüklerimize, şehir insanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 2017 Kasım ayında önceki başkanımızın istifasıyla boşalan süreçte belediye başkanı olarak görevlendirilmiştim meclis tarafından. 17 aylık süreç zarfında sağ olsunlar yaptığımız çalışmalarla tekrar layık görüldük ki aday olduk ve yine 2019 - 2024 aralığında Bursa'yı yönetmek adına Büyükşehir Belediye Başkanı olmak adına yetki almıştık. Nihayetinde zor süreçler geçirdik. Bu süreç içerisinde pandemi, 2 yıl tabir yerindeyse bütün ülkeyi bütün dünyayı kasıp kavurdu. Akabinde ülkemizin kuzeyinde seller, güneyinde yangınlar. Şunun için söylüyorum en büyük nüfuslu AK Partili belediye başkanı olmanın belediye olmanın yükü de sorumluluğu da vardı üzerimizde. Hiç birine kayıtsız kalmadık, her yere dokunmaya çalıştık ve en son 6 Şubat 2023 tarihinde iki deprem tabir edilirse bütün ülkeyi kilitledi. Orada da duyarsız kalmadık. Bir taraftan da çalışmalara devam ediyorduk. Samimiyetle, gayretle, tevazuyla herkesin ama herkesin yeter ki art niyeti olmasın her dediğini ciddiye alarak, hangi siyasi partiden olduğuna bakmadan, şu an başka partilerde milletvekili olan bazı abilerimiz bile dönem dönem telefonla aradılar. Diyemezler ki 'Alinur bizim telefonlarımızda söylediklerimize kayıtsız kaldı'. Bugün beni en ağır şekilde eleştirenler dahil. Çünkü ben seçilmiş belediye başkanıydım. Bütün şehrin belediye başkanıydım. Her ne kadar bir parti ve bir ittifak aracılığıyla seçilmiş olsam da bütün Bursalı hemşehrilerimin ilgi duyduğu, rey verdiği belediye başkanıydım. Bunun hakkını vermek adına da bugüne kadar yaklaşık bu 4 yıl, 9 aylık süreçte bu dönemimizde şu son üç ay kala kadar da bütün emeğimizi, gayretimizi ortaya koyduk" dedi.

Bize susmak düştü

AK Parti'nin 2 yıldır uyguladığı kural gereği mevcut başkanların aday olamadığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bizler mevcut belediye başkanları olarak aday adayı olamıyoruz biliyorsunuz. Partimizin iki dönemdir böyle bir kuralı var. Ama zaten mevcut belediye başkanları potansiyeli bir aday oluyor. Başka arkadaşlarımızın isimleri geçti, konuşuldu. Ben şahsımla alakalı iftira atmadıktan sonra, yalan konuşmadıktan sonra her söylenene büyük saygı duyuyorum. Eleştiri de olsa saygı duyuyorum. Ama maalesef birkaç arkadaşımız bu nezaket çizgilerini tamamen aşarak, resmen bel altı diye tabir edeceğimiz çok müfterice olaylara girdiler. Onların hepsi Allah'a havale ediyorum. Nihayetinde bizler siyasetçiyiz. Tabii nihayetinde yapılan değerlendirme, mütalaalar neticesinde de aslında bunu bir süre önce öğrenmiştim ama siyasette bir saatin bile çok önemi var. Hatta 10 - 15 dakikanın bile çok önemi var. Benim de geçmişte yaşadığım bununla alakalı, kendimle ilgili olmasa da ilimizden ilçelerimizden bildiğim bazı örnekler var. Dolayısıyla da bize konuşmak değil, bize susmak, suhuletle, sükunetle yaklaşmak düşerdi. Biz de aynen onu yaptık. Ve bugün tekrar adaylığımızı da resmi olarak ilan edilmiş oldu. Ben önce Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza, bütün parti büyüklerimize, bütün milletvekillerimize, teşkilat mensuplarımıza, her birine yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne, Yeniden Refah Partisi'ne, Demokratik Sol Parti'ye, Hüdapar'a, ittifak çatısı altındaki tüm partilerimize, her ne kadar bu 14 Mayıs - 28 Mayıs tarihine mahsus bir ittifak olsa bile çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hedef 17 ilçe

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bütün Bursalıların oylarına talip olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Önceki seçimde bana oy vermemiş olabilirler. Ama samimiyetimizi, gayretimizi, heyecanımızı gördüler. Sayın Cumhurbaşkanımız bir saat öncesinde bizi topladı. Buna dair bazı konuşmalar yaptı. Gerekli tembihatları da aldık. Sahnede de beklentilerini de bu manada söyledi ve 'sana güveniyorum. Bursa'ya güveniyorum. 17 ilçenin tamamını da Cumhur İttifakı olarak almanız noktasında da büyük bir heyecanla hareket edeceksiniz' dedi. Biz inşallah hemşehrilerimizin ilgisine, alakasına mazhar olup, olup, 1 Nisan sabahından itibaren tekrar aynı süreçte hızlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ben zaten sahadaki bir belediye başkanıyım. Zaten geziyorum. Ama seçim sathı mahalline mahsus ve yeni döneme mahsus önemli çalışmalar olacak tabii. 83 gün var ve bu 83 gün zarfında da değişik mecralar kanalıyla bunları anlatmaya çalışacağız. Kimseyle işimiz yok. Kimseye iftira atmak, kimseye bel altı yapmak, kimseyi bu manada rencide etmek derdinde değil. Projelerle konuşmak derdindeyiz. Siyaset yapan başkaları da muhakkak vatandaşın kantarına terazisine çıkacaklar yaptıklarıyla alakalı. Bizim de malum Bursa'da da şu an devam eden BUSKİ'deki olayla alakalı da şahsımı ve genel müdürümüz başta olmak üzere bazı ekip arkadaşlarını yıpratmaya çalışanlar var. İlk günden itibaren olaya el koymuş durumdayım. Detayları da birkaç gün içerisinde size inşallah anlatacağım. Bugünün sıcaklığıyla bunları ifade etmek istemiyorum ama şundan emin olabilirler ki bu belediyenin bir kuruşu bile tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Bizim başımızın tacıdır. Allah'a hamdolsun. Aklımızın ucundan dahi geçmez. Asla böyle bir şeye tevessül etmeyiz. Edenlere de asla müsaade etmeyiz. Bunlar her kim olursa olsun. Onu da çok net söyleyeyim" dedi.

Basmadık yer bırakmayacağız

Konuşmasında yeni döneme dair ipuçları da veren Başkan Aktaş, "Bursalı hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu gözeterek yeni döneme dair önceliklerimiz olacak tabii. Kentsel dönüşüm zaten son 1,5-2 yıldır önemli bir konumuzdu. Dolayısıyla da bununla alakalı açıklayacağımız bir paketimiz olacak. Ben inanıyorum detaylarını paylaştığınızda bu konudaki kararlılığımızı, o 5 yıla yayılan hamlelerimizi inşallah Bursalı hemşehrilerimiz görecek. Ulaşımla alakalı hamlelerimiz olacak. Ama tarih şehri Bursa'yı, Hanlar Bölgesinde olduğu gibi Yeşil - Emir Sultan aksıyla, Hisar bölgesiyle, diğerleriyle yine bu manada projeler yapmak da bizim önceliklerinden. Çünkü Bursa bir kadim şehirdir. Bursa bir başkenttir. Bursa ilklerin şehridir. Bursa'nın bu yönünü her halükarda sanayisi kadar, her halükarda ulaşımı kadar, kentsel dönüşümü kadar, modern yapıları kadar konuşmak lazım. Ben tekrar dediğim gibi inşallah Bursalı hemşehrilerimizin, Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızın bir kez daha ilgisine, alakasına mazhar olmak için 83 gün basmadık yer bırakmayacağız. Yeni süreç Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.