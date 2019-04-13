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Başkan Akın’dan Turgutluspor’a tatlı moral

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, cumartesi günü kendi sahasında 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Turgutluspor’u ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:17
Başkan Akın’dan Turgutluspor’a tatlı moral

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, cumartesi günü kendi sahasında 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Turgutluspor’u ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 3. lig 3. grupta mücadele eden Turgutluspor’u ziyaret etti. Sahasında karşılaşacağı 24 Erzincanspor maçı öncesi kulüp binasında kulüp başkanı Hakan Sezer, teknik direktör Ahmet Duman ve futbolcular ile bir araya gelen Akın futbolculara tatlı ikramında bulundu. Zorlu maç öncesi futbolculara başarılar dileyen Başkan Akın “Ben de futbolu çok seven biriyim. Urganlıspor’u 4 yılda 4 lig atlatarak BAL ligine kadar taşımayı başararak Türkiye tarihinde çok önemli bir başarı elde ettik. Turgutluspor’un başarısı için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte hiç bir alacağınız kalmayacak. Kulüp Başkanımız Hakan Sezer de sezon sonuna kadar bizlerle olacak. Diğer alacaklarınız da en kısa sürede ödenecek bunun garantisi Çetin Akın’dır. Turgutluspor başarılı olması lazım. Ben çok iddialı bir adamım. Hangi işe girdiysem bir iddia ortaya koymuşumdur. Bundan sonrada Turgutluspor’un hedefi değişmiştir. İnşallah daha üst liglerde başarı yakalayarak bu süreci taçlandıracağız. Cumartesi günü karşılaşacağınız 24 Erzincanspor karşılaşmasında da sizlere güveniyorum, 3 puan alacağınıza da inanıyorum” dedi.


Başkan Akın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer, “Bir seçimdi yaşandı ve bitti. Sandıktan çıkan her sonuca bizim saygı duymamız lazım ve bu sonuca da saygılıyız. Turgutluspor 160 bin nüfuslu şehrimizin takımıdır. Her partiden her kesimden insanın desteklediği bir takımdır. Amacımız Turgutluspor’u hak ettiği yere getirebilmektir. Önümüzde 4 tane final niteliğinde maçlar var. Bu 4 maç sonunda hedefimiz olan play offlara kalarak Turgutluspor’u daha yukarılara taşımak istiyoruz. Başkanımıza bizlere verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:17
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