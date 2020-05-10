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Aktüel

Başkan Akın şehit annelerini unutmadı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu’daki şehit annelerini ziyaret etti ve Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:19:08 -
Başkan Akın şehit annelerini unutmadı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu’daki şehit annelerini ziyaret etti ve Anneler Günü’nü kutladı. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Başkan Akın, şehit annelerini "Başımızın üzerinde yeriniz var" diyerek mutlu etti.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Anneler Günü nedeniyle sabah mesaisine şehit annelerini ziyaret ederek başladı. Şehit annelerini ziyaret ederek onlara Anneler Günü nedeniyle hediyeler veren Çetin Akın, şehit annelerinin her zaman yanlarında olduklarının mesajını verdi. Başkan Akın, şehit annelerine kendi yazdığı mektupları da takdim etti.

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