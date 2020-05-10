Başkan Akgün çiçeğini annesinin pencereden sarkıttığı ipe bağladı

Korona virüs salgını nedeniyle Anneler Günü’nde annesine sarılmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, pencereye çıkan annesine, “Yukarıya çıkamıyorum anne, seni korumamız lazım” diyerek yanında getirdiği çiçeği pencereden sarkıttığı ipe bağladı. Çiçeği yukarıya çektikten sonra oldukça duygulanan Ayşe Akgün, oğluna dualar etti.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemlerinin gölgesinde kutlanan Anneler Günü Büyükçekmece’de ilginç görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Hasan Akgün, her yıl Anneler Günü’nde olduğu gibi bu yıl da ilk olarak annesi Ayşe Akgün’ü ziyaret etti. Covid-19 salgını nedeniyle annesine sarılamayan ve elini öpemeyen Başkan Akgün, pencereye çıkan annesine, “Ellerinden öpüyorum anne. Yukarıya çıkamıyorum, seni korumamız lazım. Anneler Günün kutlu olsun” dedi.

Akgün, Anneler Günü için getirdiği çiçeği ise annesinin pencereden sarkıttığı ipe bağladı. Çiçeği yukarıya çektikten sonra oldukça duygulanan Ayşe Akgün, oğluna el sallayarak dualar etti.

Annelere çiçek ve maske dağıtıldı

Daha sonra Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi önünde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büstüne karanfil bırakan Başkan Akgün, mahalleleri gezerek annelerin gününü kutladı. Balkon ve pencerelere çıkan annelere çiçek ve maske hediye edilirken, şarkıcı Murat Mermer ve Çılgın Metin’in verdiği mini sokak konserine ilgi yoğun oldu. Korona virüs salgını kapsamında risk teşkil eden gruplar arasında yer alan ve ilk kez bu pazar günü sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara belediye ekipleri maske ve çiçek dağıttı.