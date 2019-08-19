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Başkan Ahmet Ağaoğlu: “Kazanmamız gereken bir maçtı”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kazanmamız gereken bir maçtı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:11
Başkan Ahmet Ağaoğlu: “Kazanmamız gereken bir maçtı”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Sparta Prag maçında iyi oynamıştık ama o maçta fazla efor sarf eden oyuncularımız bugün formunda olmayınca böyle bir sonuç çıktı ortaya çıktı” dedi. Fernandes ve Sörloth’ün performansından bir şüphesi olmadığını da belirten Ağaoğlu, ““Sörloth bu formunu devam ettirirse takımın değişmez oyuncusu olur” yorumunu yaptı.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin ilk haftasında İstanbul’da konuk oldukları ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Önlerinde zorlu bir periyot olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu “34 haftalık bir maraton var önümüzde. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sparta Prag maçında iyi oynamıştık ama o maçta fazla efor sarf eden oyuncularımız bugün formunda olmayınca böyle bir sonuç çıktı ortaya. Yenilmeden devam ettiğimiz 19. maçımız. Fakat bu bir anlam ifade etmiyor 3 puanlı ligde. Kazanmamız lazımdı, önemli başlangıç yapabilirdik. Sağlık olsun. Önümüzde AEK maçı var, tur atlamamız gereken bir maç. AEK maçından sonra Malatya maçı var. Malatya da hazır bir ekip. Daha sonra tekrar AEK ile ve Fenerbahçe ile oynayacağız. Zorlu 2-3 hafta bizi bekliyor” dedi.



“Sörloth bu formunu devam ettirirse takımın değişmez oyuncusu olur”


Şampiyonluk hakkında konuşan Ağaoğlu, “34. hafta bittiğinde konuşuruz şampiyonluğu. İşin başındayız. Her takım savaşıyor, mücadele ediyor. Trabzonspor’un hedefi her zaman zirve. Zirve yarışının içinde varız. Kadro yapısı ve oyunumuz itibariyle bunu ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu. Trabzonspor’un transfer listesinde olan Sturridge hakkındaki soruya, “ Bir sonraki soruya geçelim” yanıtını veren Ağaoğlu, 3 maçta 3 gol atan Norveçli forvet Sörlothve Fernandes hakkında ise “Sörloth ve Fernandes’in performansından benim şüphem yoktu. Çok ince eleyip sık dokunarak yapılan transferler. Son dakika transferi değil ikisi de. Fernandes’in transferi biraz gecikti. Menajeri ile alakalı sıkıntılar vardı. Yoksa kamptan önce transferi söz konusuydu. Kulübüyle ileriye dönük transferiyle alakalı görüşmelere başlayacağız. Sörloth geçen sene izleme ekibinin gündemine gelen bir oyuncuydu. Cyrstal Palace başka bir takımla takasını gündemine getirdiği için o da gecikti ve kampa yetiştiremedik. Tam bir atlet. Hazır olarak geldi. Takımla 2-3 antrenman yapıktan sonra Prag maçında oynadı ve golünü attı, Akyazı’da attı. Döndü burada attı. Bizim oyun sistemimiz göz önüne alındığı zaman bir forvetin yapabileceği her şeyi yapıyor gibi görüyorum. Oyuncunun verimi herkesin malumu, üç maçta üç gol. Bu formunu devam ettirirse takımın değişmez oyuncusu olur” değerlendirmesini yaptı. Sörloth’ün bonservisi hakkında ise “Ona daha iki sene var. Formunu devam ettirirse o rakam 6’nın çok çok üzerine çıkar. Ticari taraftan bakıldığı zaman verimli ve isabetli bir transfer” yanıtını verdi.



“Gençlere yatırım sözü verdik”


Transfer hakkında da konuşan Başkan Ağaoğlu, “Transfer her zaman taraftarın kanını kaynatan bir olay. Transfer hasretle beklenen ama takıma külfeti veya katkısı analiz edilmeden, performans değil de kariyerli isimler gündeme gelince toplum heyecanlanıyor. Biz takım oyunu oynuyoruz. Gençlere yatırım sözü verdik. Forvet olarak takımda, Sörloth, Ekuban, Koray, Muhammet, Salih var. 5 forveti olan bir kulüpten bahsediyoruz. Oraya dışarıdan büyük bir ismi getirince bu sefer alt taraftaki çocukların şevkini kırarsınız. UEFA, lig, Türkiye Kupası uzun bir maraton, orada da gerçekten bir transfer gerekli mi, bu gündeme geliyor. Transferin ekonomik bir boyutu var. Bankalar Birliği’nin bize sağlamış olduğu limit var. O limitin üzerine çıkınca sıkıntı yaşarım. Çünkü geriye dönük bütün borçlardan ben şahsen sorumlu hale geliyorum. Bunun detayının kamuoyunun bilmesi lazım. Bize, Beşiktaş’a, Galatasaray’a tanınan bir bütçe var. Bu limitlerin içinde kalma zorunluluğu var. Bir yandan da yarışa devam edeceksiniz” dedi.



“Transfer artık o kadar kolay değil”


Mali yapılanmada çok sıkı çalıştıklarını söyleyen Başkan Ağaoğlu, “Yusuf Yazıcı’dan gelecek paranın tamamı Bankalar Birliği’ne borç kapatmaya gidiyor. Bankalar Birliği elde ettiğiniz gelirin yüzde otuzu oranında size harcama hakkı tanıyor. Sponsorluk, tribün, ürün gelirleri de aynı şekilde. Bunların tamamı Trabzonspor’un kasasına girmiyor. Bu iyi analiz edilmeli. Bu gelirler yüzde yetmiş, yetmiş beşi borç kapatmaya gidiyor. Kalanı transfer ve maaş ödemelerine gidiyor. Bu limitler içinde kalma zorunluluğunuz var. Süper Lig özellikle bu üç takım için eski Süper Lig değil. Şirket olarak faaliyetlerini sürdüren kulüplerimiz hariç diğer kulüplerimiz lisans yönetmeliğine tabiler. Lisans yönetmeliğinde de aynı şeyler geçerli. İster Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmış olun ya da olmayın ocak ayında yürürlüğe girecek Lisans Yönetmeliği, UEFA’nın finansal fair play kurallarının bire bir uygulanacağı anlamına geliyor. Bunu yaptığınız taktirde Biz üç kulüp başkanı olarak geriye dönük bütün borçlardan sorumlu oluruz, kulübü batağa sürüklemiş oluruz, transfer yasağı, puan silme cezası alırız. Bu işin sonu küme düşmeye kadar gidiyor. Camiaları taraftarları yıldız transferi ile alakalı beklenti içine sokmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Transfer artık o kadar kolay değil. Ver coşkuyu, come to Trabzonspor Tamam da kim ödeyecek bunları. Taraftar nasıl ödeneceğini biliyor mu. Burası çok önemli. Buna sadık kalmaya çalışıyoruz. O yüzden kadromuzu 52 kişi tuttuk. 52 kişilik kadromuz var. Rezerve takımımızın maliyeti senelik 2 milyon lira civarında. İleriye dönük Trabzonspor’un mali ve sportif yapısını kurtaracak oyuncular bunlar. Yıldız futbolcu yetiştiremedin deseler kalbimden vuracak en güzel eleştiri bu. Yıldız transferi niye yapmıyorsun değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde yeni tesislerimizde rezerv takımın yapılanmasını, tesislerimizi kamuoyuna tanıtmış olacağız” ” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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