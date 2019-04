Başkan Ağaoğlu: “2 sene 5 sene sonrasının Trabzonspor’un temelleri bugünden atılıyor”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçındaki boş tribünlere tepki göstererek “Taraftarımızın desteğine her sene olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Gelsinler bu şölene katılsınlar. Futbolculara enerjilerini aktarsınlar ve emin olsunlar ki yani önümüzdeki senelerde 2 sene 5 sene sonra bu ligi domine eden bir Trabzonspor olacak ve o Trabzonspor’un da temeli bugünlerde atılıyor. Bu temel atma törenini kaçırmasınlar” dedi.

Antalyaspor maçında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ağaoğlu, ligin sonuna kadar zirve yarışının içinde alacaklarını hatırlattı. Ağaoğlu “Kazanmak için oynayacağız, zirve mücadelesi vereceğiz. Oynadığımız futbol taraftarlarımızı tatmin edecek, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ve maç maç gideceğiz. Eksiklerimizi, noksanlarımızı görmüş olduğumuzu maç olarak değerlendirdiğimiz zaman bunları bir sonraki maça taşımadan izole ederek oynanan futboldan taraftarın şartlar ne olursa olsun memnun edecek bir futbol ortaya koyarak ligin sonuna kadarda biz zirve yarışının içerisinde olacağız” diye konuştu.

“6 yıldır beşincilikten yukarı çıkamıyorduk”

“Zirve dediğiniz zaman tabi ki sadece şampiyonluk olarak algılamamak lazım” diyen Ağaoğlu “6 yıldır biz beşincilikten yukarı çıkamıyorduk. Onun için her maç ayrı önem taşıyor. Her maç için ayrı konsantre oluyoruz, ayrı savaşıyoruz ama sağlam savaşıyoruz. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Ortaya konulan bu mücadele bu azim, bu hırs, benim yıllar önce 70’li yıllarda izlediğim Trabzonspor’un sinyallerini veriyor. O futbol o mücadele biz buyuz. Bu bize zevk veriyor. Madem ki futbol için bir temaşa sanatı diyorlar. O zaman onun bütün gereklerini yerine getirmemiz lazım. Biz horonu, kolbastıyı hızlı oynuyoruz, hızlı konuşuyoruz, yemeği hızlı yiyoruz. Ondan sonra lay lay lom futbol falan yok. Bana zevk vermeyen şey zaten taraftara da vermez. Ben de 45 yıldır bir taraftarım. Neyin ne olduğunu benim kanımı neyin kaynattığını da biliyorum ama kanım kaynadığı bugün bu tribünler bize yakışmıyor. Burayı bir şölen alanına çevirmemiz lazım. 90 dakika sonunda orda kolbastı oynanırken tribünlerin dolu olması lazım. Çünkü birçok maçımızı taraftarımızın desteğiyle kazandık. Bunun ötesi de var. Biz bugün gelmiş olduğumuz konuma taraftarımızın ve camiamızın desteğiyle sabrıyla ve hoşgörüsüyle geldik. Bize tahammül ettiler ama son zamanlarda seyirci sayısı düşmeye başladı. Bu bize yakışmıyor. Tekrar tekrar rica ediyorum. Taraftarımızın desteğine her sene olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Gelsinler bu şölene katılsınlar. Futbolculara enerjilerini aktarsınlar ve emin olsunlar ki yani önümüzdeki senelerde 2 sene 5 sene sonra bu ligi domine eden bir Trabzonspor olacak ve o Trabzonspor’un da temeli bugünlerde atılıyor. Bu temel atma törenini kaçırmasınlar” ifadelerini kullandı.

“Daha biz oraya gelmedik”

Ekuban’ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili soru üzerine Ağaoğlu, "O tip konularla ilgili sıkıntı yaşamayalım. 31 Mayıs’a kadar Ekuban’ın tapusu benim elimde. 31 Mayıs değil de 20 Mayıs olsa ama şu anda öncelikli sorunlarımız var bizim. Öncelikli sorunlarımızın üzerinden gidiyoruz. Ne Ekuban’ın kontratının uzaması ne Rodallega’nın kontratının uzaması veya Ünal hocayla mı devam edeceğiz kiminle devam edeceğiz falan daha biz oraya gelmedik ki. Bütün oyuncularımız hiç gitmeyecekmiş gibi...Kulüp başkanı Allah ömür verirse 3 sene sonra gidecekmiş gibi çalışıyoruz. Onun için o konuda bir sıkıntı yok. Sadece şunu düşünsünler; Ekuban’ı getirdiğimiz zaman neler söyleniyordu bugünkü Ekuban için ne söyleniyor” şeklinde konuştu.

Camiadan beklentilerini de dile getiren Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Rusya ile Trabzon’da oynanan milli maç sonrası taraftarımız ‘Başkanım Rus milli takımımın sağ bekini al. Şunu niye almıyorsun ? bunu niye almıyorsun?’ sorularının olmaması lazım. Bu camia beni şu şekilde eleştirdiği zaman taşlar yerine oturmuş demektir. Niye Rus milli takımın sağ beki gibi bir oyuncu yetiştirmedin, niye Ronaldo gibi bir forvetimiz yok. Neden bunu yetiştirmedim biz bunu yapmak zorundayız. Trabzonspor bunu yapmak zorunda. Bizim dışarıdan uçuk kaçık rakamlarla transfer yapıp kadro oluşturabilecek bir ekonomik gücümüz yok. Bunu herkes bilsin. Altını çizerek söylüyorum gerek de yok. Bugün bir Murat Cem’i, Abdulkadir Parmak’ı, Abdulkadir Ömür’ü, Yusuf Yazıcı’yı, Uğurcan’ı Hüseyin’i say sayabildiğin kadar. Bunların çimentosu da Sosa, Onazi, Pereira, Novak, bunlarla beraber bu kadroyu pekiştirdiğimiz zaman sonuçta bir anlamda ortada herşey.”

U-21 olmayacaksa...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, önümüzdeki yıl Futbol Federasyonu’nun bir U-21 Ligi planlamasının olmadığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Federasyonun ne karar alacağı henüz netleşmiş değil ama U-21 olmayacaksa ben her zaman bir rezervden yanaydım. Çünkü kadronuzu geniş tutmak zorundasınız. Herkes konuşuyor Benfica modeli falan. Bunlar 70-75 oyuncuyla ligi sürdüren takımlar. Bunlarda A kadro B kadro diye bir şey yok. Oyuncu sakatlandığı zaman onun yerine alacak oyuncu mutlaka var. Bunun örneklerini de gördük işte Ajax’ın performansı ortada, Benfica’nın, Lizbon’un, Portu’nun performansı ortada. Bizim gençlere verdiğimiz önem ortada bir kere. Kulübümüzün U12, 14 ve 16 yaş grubuna genç üye kartlarını takdim ettik. Şöyle bir kafayı çevirip baktım pırıl pırıl gençler. Biz 1 milyar borcun altına girerken size güvenerek girdik. Abileri Yusuf, Abdülkadir, Uğurcan, Hüseyin ordaydı. Onlara güvenerek girdik biz ve onlarla bir yükün altından kalkacağımıza inanarak girdik. İşte onun başındayız şu anda.O yüzden U21 veya rezervlik adı her ne olursa olsun son derece önemli. Altını çizerek şunu söylüyorum biz spor adamıyız. Spor adamı olarak kulüp başkanları olarak bizim birincil öncelikli görevimiz bu ülkenin gençlerine hizmet etmek. Ligimizin kalitesini tabiki yukarıda tutacağız ama bugün benim FİFA’daki UEFA’daki dosyalarım aldığımız 36 dosyanın tamamı FİFA’daki yabancı oyuncular, yabancı oyuncuların kulüpleri ve aynı zamanda menajerlerineyse eğer benim bütün borcum ve davalık dosyalarım demek ki burada bir yanlış var. Niye benim yerli oyuncumla FİFA’da bir tane dosyam yok. Ekonomik çöküntünün içerisinde sportif olarak da dönüp baktığımız zaman sıkıntı büyük. Onun için ben sadece kendi takımımdan sorumluyum ve bu ekonomik yükün altından biz bu oyuncularla kalkacağız. Bu oyuncular bize para kazandıracaklar. Bu oyuncular bize maç kazandıracaklar ve bu oyuncuları transfer ettiğimiz zaman yurt dışına sattığımız zaman oradan elde edilen gelirle işte kulübün mali tablosunu düzelteceğiz. Belki de 3-5 sene içerisinde Trabzonspor borçlarını sıfırlama noktasına gelmiş ve ligi de domine eden ama geçtiğimiz sene başlattığımız ve sürdürülebilir bir projeyle birlikte farklı bir bakış açısı getireceğine inanıyorum.”