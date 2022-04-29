Başkan adayları 28 Mayıs'ı işaret etti!

Galatasaray'da seçim süreci devam ediyor. Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da seçim depremi yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte yarın (30 Nisan Cumartesi) yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir kararı konuldu. Bu karar sonrası seçim iptal oldu.

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, yaşananlar ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, "Bizi rahatsız eden, şeffaf olmayan bir süreç var. İstiyoruz ki Burak Elmas bu konuyu netleştirsin. Seçimin 28 Mayıs'ta yapılması konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Burak Elmas buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu ise "İptal kararı Galatasaray'ın üstünde düşmüş bir gölgedir. Üçüncü bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum. Galatasaray'ın bir an evvel fabrika ayarlarına dönmesi esastır" diye konuştu.