Başkan adayı Yıldırım, İstiklal Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, İstiklal Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Başkan adayından köfteci için yer isteyen bir vatandaş, elindeki ayranı üzerine dökünce, Başkan adayı Yıldırım’dan müdahale gecikmedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Marmara Caddesi üzerinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, esnafın dükkanlarına girerek isteklerini dinledi. Bazı esnaflar Cumartesi günü caddede pazar kurulması nedeniyle dükkanlarına girmekte zorlandıklarını söyleyerek Başkan adayı Yıldırım’dan çözüm istedi. Bunun üzerine Başkan adayı Yıldırım, bu bölgeye kapalı bir semt pazarının yapılacağını belirterek, cadde üzerindeki pazarın kaldırılacağını kaydetti.

Başkan adayı Yıldırım’ın bu ziyaretleri sırasında ilginç bir de olay yaşandı. Bir iş yerinden çıkan Başkan adayı Yıldırım’ın yanına gelen bir vatandaş, bir elinde ayranla başkan adayından köfteci açmak için yer istedi. Başkan adayı Yıldırım ise bu konu ile ilgili söz veremeyeceğini belirterek vatandaşı dinledi. Bu sıcak sohbet sırasında ise vatandaş ayranı üzerine dökünce, Başkan adayı Yıldırım’dan müdahale gecikmedi. Cebindeki peçeteyi çıkaran Başkan adayı Yıldırım, vatandaşın elbisesini kendi elleri ile sildi. Yıldırım vatandaşın yanından ayrılırken, sarılmayı da ihmal etmedi.