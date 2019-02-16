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Başkan adayı Ulusoy: “Avcılar 20 yıldır belediyecilik depremiyle karşı karşıya"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, ’Söz Sizde’ programında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve sorularını dinledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:20
Başkan adayı Ulusoy: “Avcılar 20 yıldır belediyecilik depremiyle karşı karşıya"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, ’Söz Sizde’ programında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve sorularını dinledi. Ulusoy vatandaşlara dertleşirken, Avcılar’ın 20 yıldır bir belediyecilik depremi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar Merkez Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programa, Ulusoy’un yanı sıra Avcılar AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Soru, cevap şeklinde düzenlenen programda vatandaşların sorunları, soruları ve öneriler dinlendi.


Program açılışında bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç vatandaşlara seslenerek, "’Söz Sizde’, sözün anlamı olarak sizi dinlemek istiyoruz. Hem de sizlere önümüzdeki 5 yıl inşallah sizlerle beraber Avcılar’da yönetimde olacak olan kadronun başındaki İbrahim Ulusoy Başkanı tanımak istiyorsunuz onunla hasbi hal etmek istiyorsunuz. Biz bu anlamda sizlerle beraberiz” şeklinde konuştu.



"20 yıldır, belediyecilik depremiyle karşı karşıya kalan güzel Avcılar”


Avcılar’da herkesin söz sahibi olacağını söyleyen Ulusoy, "Söz tabii ki hep sizde olacak zaten sistemimizde de söz yine hep sizde olacak. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Siz dileyeceksiniz biz yapacağız. Çalışma sistemimiz de böyle olacak. Sadece oyla değil. Sadece oy zamanı değil. Bebeğinden yaşlısına, hanımefendisinden gencine, beyefendisinden çocuğuna kadar herkesin söz hakkı olacak. ’Avcılar’a hizmet birlikte gelecek’ dedik. 20 yıldır bir belediyecilik depremi ile karşı karşıya kalan güzel Avcılar diyorum. Ah Avcılar diyorum bazen içli içli ah çekiyorum. Hezimetin yaşatıldığı, hizmet değil hezimetin yaşatıldığı. Kıymet verilmeyen değer verilmeyen kıymeti bilinmeyen. Güzel Avcılar, bir tarafı deniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:20
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