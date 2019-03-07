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Başkan adayı Şekerdağ,“1 Nisan’da bu işle bütünleşeceğiz"

Belediye makamının, bürokrasiye yol gösteren bir yerolduğunu ve kendilerine adaylık teklifi geldiği zaman istişareler neticesinde bu yola çıktıklarını belirten Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ “İnşallah, Rabbim bizi mahcup etmez.

07 Mart 2019 Perşembe 17:58
Başkan adayı Şekerdağ,“1 Nisan’da bu işle bütünleşeceğiz"

Belediye makamının, bürokrasiye yol gösteren bir yerolduğunu ve kendilerine adaylık teklifi geldiği zaman istişareler neticesinde bu yola çıktıklarını belirten Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ “İnşallah, Rabbim bizi mahcup etmez. İnşallah Elazığ’da güzel bir, 1 Nisan şakası ile bu işle bütünleşeceğiz” dedi.


İYİ Parti ve CHP’nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Başkan Adayı Şekerdağ, seçim çalışmaları kapsamında STK’lara ziyarette bulundu. İlk olarak Öz Büro İş Sendikasına giden Şekerdağ, sendika başkanı İrfan Demirtaş veyönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada Elazığ’ın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin istişarelerde bulunan Şekerdağ, daha sonra, Elazığ Otomobil ve Motor Sporları Derneğine (ELOK) geçti.Şekerdağ ziyaretleri kapsamında Vali Fahri Beyile Bağkur Caddesine geçerek esnaflarlagörüştü. Esnaflarla birebir sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Şekerdağ, çalışmaları hakkında bilgi vererek destek istedi.


Belediye makamının bürokrasiye yol gösteren bir yol olduğunu ifade eden Başkan Adayı Şekerdağ, “Biz yola çıktığımız gün gitmediğimiz yer, sıkmadığımız el kalmayacak ifadesini kullanmıştık. Mümkün olduğu kadar her yere gidip, kendimizi ifade ediyor ve istişarelerde bulunuyoruz.Ben, devran kardeşime ve yönetimine bu güzel karşılamalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum.Belediye makamı Şehr’ül Emin makamıdır. Şehirle bütünleşen ve şehirle alakalı bütün sektörleri bilenve çözüm noktasında bilgi birikimine sahip insanların idare edebileceği bir makamdır. Belediye makamı, bürokrasiye yol gösteren bir makamdır. Bizlere teklif geldiği zaman dostlarımızla istişareler ederek, bu yola çıktık. İnşallah, rabbim bizi mahçup etmez. 1 Nisanda Elazığ’da güzel bir 1 Nisan şakası ile inşallah bu işle bütünleşeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:58
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