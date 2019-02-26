0553 313 94 23

Başkan adayı Döğücü: "31 Mart Yerel Seçimleri ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak adına çok önemli"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Samandıra’da düzenlenen programda kanaat önderleri ile bir araya geldi.

26 Şubat 2019 Salı 14:01
Başkan adayı Döğücü: "31 Mart Yerel Seçimleri ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak adına çok önemli"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Samandıra’da düzenlenen programda kanaat önderleri ile bir araya geldi. Döğücü, Türkiye’nin önüne vurulmak istenen engelleri kaldırmak için 31 Mart Yerel Seçimleri’nin kazanılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.


AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Şeyma Döğücü, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne yaklaşık bir ay kala çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Sancaktepe’de esnaftan taksicilere, site yöneticilerinden derneklere kadar pek çok kesimi ziyaret eden Döğücü, programı kapsamında Samandıra’da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Programa Döğücü’nün yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir de katıldı. Samandıralıların yoğun ilgi ve desteği ile karşılaşan Döğücü, Sancaktepe’de 2009’dan beri süregelen hizmetin ve istikrarın devam etmesi gerektiğini söyledi.



"Bu seçimlerde onlara çok güçlü bir cevap vermeliyiz"


Türkiye’nin 2023 hedeflerine doğru koştuğunu ve bunu engellemek için ellerinden ne gelirse yapan bir zihniyetin olduğunu dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Şeyma Döğücü, "Önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri var. 50 gündür sahadayız. Belki bir yerel seçim olarak karşımızda duran bu seçimin, aslında Türkiye’ye vurulmak istenen bir engel olması bakımından sonuçları çok önemlidir. Türkiye 2023 hedeflerine doğru şahlandı ve koşuyor. Türkiye’nin bu hedeflerini tutturamaması için ellerinden ne gelirse yapan belli bir zihniyet var. Biz 31 Mart Yerel Seçimleri de dahil olmak üzere üst üste seçimler yaşadık. Her seferinde aynı duyguları yaşıyoruz. Onların hedefleri belediyeyi almak değil. ‘Biz Sancaktepe’de şu kadar oyumuzu arttırdık’ demeye çalışıyorlar. Biz de bu seçimlerde onlara çok güçlü bir cevap vermeliyiz “ diye konuştu.



"Bu kardeşinize Sancaktepe’de çok iyi sahip çıkmanız lazım"


31 Mart Yerel Seçimleri’nde kanaat önderlerinin etkilerinin çok fazla olacağını belirten Döğücü, "Bu kardeşinize Sancaktepe’de çok iyi sahip çıkmanız lazım. Biz Sancaktepe’de birçok şeyin cevabını vereceğiz. Sizler kanaat önderlerimizsiniz. Sadece kendinizi temsil etmiyorsunuz. Arkanızda kitleler var. Etkiniz çok fazla olacak. Bizim burada çok büyük destek toplamamız lazım. Sancaktepe’nin 2009’dan beri nereden nereye geldiği belli. Bu hizmetin ve istikrarın devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kursa katılan bayanlara “Kadınlar Matinesi”
    1. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    2. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    3. Mültecilere yardım için Arapça..
    4. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    5. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    6. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    7. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    8. Yılmaz’a Gaziosmanpaşa ve Yıldız’dan..
    9. Başkan Avcı Ankara’dan müjdelerle döndü
    10. Putin'in sözcüsünün kızı AP'de staj..
    11. Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek
    12. Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"
    13. Jandarma cezaevi firarisini enseledi!..
    14. Göl ve sulak alanlarda 131 bin 686 su..
    15. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    16. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    17. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    18. Gaziantep deprem master planı için..
    19. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    20. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    21. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    22. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    23. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    24. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    25. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    26. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    27. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    28. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    29. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    30. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti