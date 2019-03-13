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Başkan açıkladı: Sergen Yalçın'a sezon sonu...

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde olan teknik direktör Sergen Yalçın için gelecek tekliflere zorluk çıkarmayacaklarını açıkladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:42
Başkan açıkladı: Sergen Yalçın'a sezon sonu...

Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde bulunan Sergen Yalçın için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Sergen Yalçın'a büyük takımlardan teklif gelirse sorun çıkarmayız. Yeter ki düzgün ve etik bir yaklaşım olsun" ifadelerini kullandı.

kdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la adının anılmasıyla ilgili bir soruya “Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Son zamanlarda basının bu konularda yazdığı şeyler var. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, hocamızla yola devam etmek isteriz. Sergen hocamız büyük bir kulübe hoca olmak isterse, sözleşmemiz devam ediyor olsa bile, hoca da 'büyük bir takıma gitmek istiyorum' diyorsa, biz önünü açarız. Aynı şekilde futbolcularımızda gitmek isterse daha önce yaptığım gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar” yanıtını verdi.

"Efecan'ın Milli Takıma çağrılmasını bekliyoruz"

Efecan’a Milli Takım'dan gelen bir davetin olmadığına da değinen Çavuşoğlu, “Efecan’a şu ana kadar Milli Takım'dan bir davet yok. Davet edilmesini ümit ediyoruz. Efecan gerçekten Milli Takım'da oynamayı hak eden bir futbolcumuzdur” şeklinde konuştu.

Efecan’la ilgili transfer sorusuna da açıklık getiren Çavuşoğlu, ”Efecan’nın son senesi diye İstanbul’dan iki takım Efecan’la görüşüyordu. Biz de Efecan’la görüştük ve sözleşmesini uzattık. İsteyen varsa sezon sonu kapımızı çalarlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:42
  1. İstanbul
  2. Sergen Yalçın
  3. Beşiktaş

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