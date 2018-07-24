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Başkan açıkladı! Avrupa'dan men...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de katıldığı 'Camiaya sesleniş' programında çok önemli bir Avrupa kupaları açıklamasında bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 23:54
Başkan açıkladı! Avrupa'dan men...

Ali Koç, mali durum nedeniyle Avrupa'dan men tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

İşte Ali Koç'un yaptığı o kritik açıklama…

"FFP doğru kullanıldığı taktirde bir fırsattır. Ben bu konuda UEFA yetkilileriyle görüşmelerim oldu. Neredeyse tüm FFP'ye giden kulüpler o istikamette doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. FFP'de ilerledikçe daha uygun hale getiriliyor. Bugün bir gerçek var ki Türk takımları FFP'den nasibini aldı. Bizim FFP'yi doğru istikamete götürmemiz lazım.

FFP konusunda 15/16'da -30 yapmamız gerekirken aşağı yukarı aynı yapmışız(€29.1 milyon). Sonraki üç sezonda iste toplam açığımızın -€30M seviyesinde kalması lazım, 18/19 rakamları henüz yok. Şubatta -20 milyon Euro'ydu, -30 milyon Euro diyelim sezon sonunda. Bu sezon(18/19) +30 milyon Euro karla kapatmamız lazım ki neresinden bakarsanız bakın bunu gerçekleştirmek kolay değil. Sponsorluklar, forma rekorları, fedakarlıklar, yetersiz olabilir. 

2016-2017 sezonunda -36 milyon olmuşuz ancak kur farkıyla değişmiş. Bizin önümüzdeki sezon mucizevi bir şekilde +30 yapmamız lazım. Kimse derneğin sahibi olmadığı için cebinden para atmıyor. Bu sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlar için geçerli.

Şampiyon olsak da olmasak da bir Avrupa tehlikesi bizi bekliyor. Bizim derdimizi, marka değerimizi, kendi özkaynağımızdan oyuncu yetiştireceğimizi ve bunları satarak oyuncu geliştireceğimizi anlatmamız gerekiyor."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 23:54
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