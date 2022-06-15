Başka bir partiye mi geçecek? Tanju Özcan'dan açıklama

Faşist uygulamaları ve kadınlara yönelik rezil sözleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan uzun süredir CHP tarafından korunup kollanıyordu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Sıcak gelişmeyi CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duyurdu.

Tanju Özcan sessizliğini bozdu. Özcan "Ben Sayın Genel Başkanın öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum. Kendisinden de randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım" dedi.

"Başka bir partiye geçmem"

Kararın aleyhine çıkması halinde başka bir partiye geçmeyeceğini belirten Özcan, "Benim hakkımda ihraç kararı verilirse, Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' soruyorlar, hayır öyle bir düşüncem yok. Aklıma bile gelmez. Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık değilim" şeklinde konuştu.