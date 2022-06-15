  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başka bir partiye mi geçecek? Tanju Özcan'dan açıklama
Gündem

Başka bir partiye mi geçecek? Tanju Özcan'dan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediyesi'nin faşist Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:24:00 -
Başka bir partiye mi geçecek? Tanju Özcan'dan açıklama

Faşist uygulamaları ve kadınlara yönelik rezil sözleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan uzun süredir CHP tarafından korunup kollanıyordu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Sıcak gelişmeyi CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duyurdu.

Tanju Özcan sessizliğini bozdu. Özcan "Ben Sayın Genel Başkanın öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum. Kendisinden de randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım" dedi.

"Başka bir partiye geçmem"

Kararın aleyhine çıkması halinde başka bir partiye geçmeyeceğini belirten Özcan, "Benim hakkımda ihraç kararı verilirse, Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' soruyorlar, hayır öyle bir düşüncem yok. Aklıma bile gelmez. Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık değilim" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23