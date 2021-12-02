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Gündem Başka bir arzunuz var mı “Patrik Hazretleri?”
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Başka bir arzunuz var mı “Patrik Hazretleri?”

Batı Trakya’da Türk kimliğinin inkar edilip Müslümanların haklarını kullanmasına izin verilmemesine ses çıkarmayan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:52:00 -
Başka bir arzunuz var mı “Patrik Hazretleri?”

Münübe Yılmaz

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlanmayı reddeden Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması çağrısını bir kez daha tekrarladı. Bartholomeos, dün yaptığı açıklamada, Halki (Heybeliada) ilahiyat okulunun "Hristiyanlığa, medeniyete ve insanlığa çok katkıda bulunduğunu" ileri sürdü.

Batı Trakya’daki zulme kör

Yunanistan’da Türk kimliğinin inkar edilip Müslümanların haklarını kullanmasına izin verilmemesine ses çıkarmayan Bartholomeos, “Hepiniz biliyorsunuz ki Halki Mektebi 50 yıldır kapalıdır. Okulumuzun kapalı olmasının Ekümenik Hareketi etkilediği kesindir. Türkiye'nin hükümeti, ruhban okulunun yeniden faaliyete geçmesine izin vermelidir” dedi.

Müslümanlar müftülerini bile seçemiyor 

Bilindiği gibi, Yunanistan’da Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının Lozan Antlaşması’ndaki hükümlere göre dinî kurumlarını kendilerinin yönetmelerine izin verilmiyor. Türkiye’de papaz seçimi kilisede gerçekleşmesine rağmen, Yunanistan’da Müslümanlar kendi müftülerini bile belirleyemiyor. Avrupa Birliği ve ABD ise tüm bunlara karşın Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için kampanya yürütüyor.

 

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