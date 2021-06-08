Basit yargılama usulü nedir? Basit yargılama usulü ne demek

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karekterini oynayan Egi Mola hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlarda uygulanan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden görülen 'basit yargılama usulü' ile yapılacak.

Basit yargılama usulü ne demek? Basit yargılama usulü nedir? Basit Yargılama Usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un 251 ve 252. maddelerinde düzenleme alanı bulmuştur. Basit Yargılama Usulü, Asliye Ceza Mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlar bakımından uygulanabilen ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden yürütülen özel bir ceza muhakemesi yöntemidir.

Belirtmek gerekir ki koşulları oluşsa dahi, basit yargılama usulünün uygulanıp uygulanmaması konusunda mahkemenin takdir hakkı vardır. Basit yargılama usulü, yazılı beyan ve savunma esasına dayanır ve bu usulde duruşma yapılmaz.

Basit yargılama usulü nasıl yapılır?

Basit yargılama usulünün temel amacı, belirli ağırlığa ulaşmamış suçlar bakımından bazı usulü aşama ve adımların atlanılarak yargılama faaliyetlerindeki sürelerin kısaltılmasıdır. Nitekim bu usulde, ceza yargılamasının en önemli unsurlarından biri olan duruşma yapılmasından vazgeçilmektedir.

Basit Yargılama usulünün şartı nedir?

Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına giren bir suç olmalıdır.

İddianamenin kabul edilmiş olması gereklidir.

Kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiş olmalıdır.

Adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren bir suç olmalıdır.

Mahkemece bu usulün uygulanmasına karar verilmesi gereklidir.

Suçun soruşturma ve kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olmaması gereklidir.

Sanığın yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halinin olmaması gereklidir.

Suçun, basit yargılama usulüne tabi olmayan bir suçla birlikte işlenmemiş olması gereklidir.

Basit Yargılama usulünde hüküm nasıl verilir?

Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir (CMK m.251/2).