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Gündem Basit yaralamadan gözaltına alındı! 2 askerimizi şehit ettiğini itiraf etti
Gündem

Basit yaralamadan gözaltına alındı! 2 askerimizi şehit ettiğini itiraf etti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde basit yaralama suçundan yakalaması olan şüphelinin terör örgütü PKK'ya mensup olduğu ortaya çıktı. Zanlı, 2003 yılında 2 askerimizi şehit ettiği ve 2009 yılında Irak-Hakurk bölgesinde elleri ve gözleri bağlı, cinsiyetini bilmediği bir çocuğu da öldürdüğünü itiraf etti

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:18:00 -
Basit yaralamadan gözaltına alındı! 2 askerimizi şehit ettiğini itiraf etti

Hatay'ın Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı aranan şahıslar ile ilgili çalışma yaptı. Basit yaralama suçundan yakalaması olan H.M isimli 1980 doğumlu şahıs ikametinde yakalandı.

2 askerimizi şehit etmiş

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı TEM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan sorgulama sonucunda; H.M isimli Bölücü terör örgütü mensubunun 2003 tarihinde Tunceli İli Mazgirt ilçesi Göltepe Mevki kırsalında pusu görevi icra eden Mazgirt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı timlere saldırı düzenleyerek J.Er Serkan Sağır ve J.Er Emin Urhan'ın şehit edilmesi olayının faili olduğunu tespit edildiği belirtildi.

Çocuğu infaz etmiş

Zanlının sorgusunda 2009 yılında Irak-Hakurk bölgesinde elleri ve gözleri bağlı cinsiyetini bilmediği bir çocuğu infaz ettiğini, örgütün infaz ettiği sivil bir çocuğu Tunceli ili kırsalına gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Tutuklandı

Terörist H. M. hakkında Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak Suçundan Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklandı.

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Yorumlar

Nur Ahmet

Yargı gereğini yapacaktır.
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Cezaevi cehennemin ola

Or.. bu çocuğunu beslemeyin...
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