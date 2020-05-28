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Yerel

Başiskele’de molozlar anında toplanıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde molozları toplayarak çevre estetiği ve temizliğinin korunmasını sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:23:37 -
Başiskele’de molozlar anında toplanıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde molozları toplayarak çevre estetiği ve temizliğinin korunmasını sağlıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bayram boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanan Başiskele’de vatandaşların evde kalıp bağ bahçe işleriyle daha fazla uğraşması dolayısıyla ilçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz atıklar bayramın ilk gününden itibaren düzenli olarak temizlendi. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler, iş makineleri ve kamyonlarla 37 mahallede gelişigüzel atılan moloz atıklarını yoğun bir mesai harcayarak temizledi. Ekipler, vatandaşları bahçe temizlik ve düzenlemeleri sonrası çıkan bitki atıklarını, çöpleri gelişigüzel atmamaları konusunda uyardı.

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