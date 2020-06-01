  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başiskele’de çöp ve geri dönüşüm konteynerlerine bakım

Başiskele’de zamanla eskiyen ve yıpranan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemleri yerinde yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:10:23 -
Başiskele’de çöp ve geri dönüşüm konteynerlerine bakım

Başiskele’de zamanla eskiyen ve yıpranan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemleri yerinde yapılıyor.


Başiskele Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan problemleri anında çözüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, ilçedeki çöp ve geri dönüşüm konteynerlerini bakımdan geçirerek yeniliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı mobil ekipler, zamanla eskiyen, yıpranan ve paslanan çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemlerini yerinde yaparak hem çevre ve görüntü kirliliğini engelliyor hem de belediyeye tasarruf sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı