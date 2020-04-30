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Siyaset

Başını Kaftancıoğlu çekti! Sosyal mesafeyi hiçe sayan CHP'liler 1 Mayıs için sokağa indi

Daha önce koronavirüs tehdidine rağmen kongreyi iptal etmediği için tepkilerin odağı halinde gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şimdi de beraberindeki kalabalıkla birlikte Taksim'e giderek 1 Mayıs töreni düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:24:00 - 2020-04-30 14:35:16
Başını Kaftancıoğlu çekti! Sosyal mesafeyi hiçe sayan CHP'liler 1 Mayıs için sokağa indi

CHP İstanbul İl Başkanı, sözde doktor Canan Kaftancıoğlu skandallarına devam ediyor. Daha önce dini ve milli değerlerimize ilişkin rezillikleriyle gündeme gelen Kaftancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında da gündemden düşmüyor.

Virüs tehdidine rağmen Mart ayında kongre düzenleyen Canan Kaftancıoğlu, CHP’lilerin dahi tepkisini çeken büyük bir skandala imza atmıştı.

İsmail Saymaz gibi kıdemli CHP’lilerin dahi eleştirisini alan bu hareketin ardından Kaftancıoğlu, yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bir olayla gündeme geldi.

Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP’liler, Taksim’e giderek Kazancı Yokuşu’na çiçek bıraktı.

Kalabalığın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

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Yorumlar

dürüst

Kendi yaradanını tanımayan sosyal mesafe tanır mı?????
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Alpaslan

ölmedi ....... mahluk...
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