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Aktüel Basın İlan Kurumu'ndan "seçim erteleme" duyurusu
Aktüel

Basın İlan Kurumu'ndan "seçim erteleme" duyurusu

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda görev alacak 8 üyenin tespitine dair yapılması gereken seçimler 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi - Ertelenen seçimlerin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin konuyla ilgili uygulamaları göz önünde bulundurularak Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından saptanacak yer, gün ve saatlerde yapılmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:40:55 -
Basın İlan Kurumu'ndan "seçim erteleme" duyurusu

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nda görev alacak gazete sahipleri ve ilan prodüktörleri temsilcilerinin tespiti ile alakalı seçimler ertelendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, BİK teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca 2019 yılı şubat ayında iki yıllık süre için teşkil edilen 30. Dönem BİK Genel Kurulu’nun görev süresi dolacağı için, kurum yönetim kurulunun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında alınan kararla, BİK Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre 2021 yılı ocak ayında yapılması gereken yeni genel kurul üyelerinin atama ve seçim işlemleri için hazırlıklara başlanmış ve yetkili merciler bilgilendirilmişti.

Bu kapsamda, aralarında yapacakları seçimler ile kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinden satışı 100 binin üzerinde olanlardan 1, satışı 99 bin 999-50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49 bin 999-10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 ve ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1 olmak üzere toplam 8 üyenin Kurumun Genel Kurulu’nda seçimle göreve gelmesi gerekiyor.

Öte yandan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar neticesinde dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar vb. tarafından düzenlenecek genel kurul toplantıları dahil bütün etkinlikler 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.

Erteleme neticesinde, 22 Aralık 2020 tarihli BİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla, BİK Genel Kurulu’nda görev alacak söz konusu 8 üyenin tespitine dair yapılması gereken seçimlerin de 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine ve ertelenen mezkur seçimlerin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin konuyla ilgili uygulamaları göz önünde bulundurularak BİK Yönetim Kurulu tarafından saptanacak yer, gün ve saatlerde yapılmasına karar verildi.

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