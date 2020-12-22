Basın İlan Kurumundan seçim erteleme duyurusu

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunda görev alacak gazete sahipleri ve ilan prodüktörleri temsilcilerinin tespiti ile ilgili ocak ayında yapılması planlanan seçimler ertelendi.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamada, kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca geçen yıl şubat ayında iki yıllık süre için belirlenen 30. Dönem BİK Genel Kurulunun görev süresinin dolacağı belirtildi.

Bu nedenle BİK Yönetim Kurulunun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında aldığı kararla yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre 2021 yılı Ocak ayında yapılması gereken yeni genel kurul üyelerinin atama ve seçim işlemleri için hazırlıklara başlandığı aktarılan açıklamada, bu konuda yetkili mercilerin de bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, aralarında yapacakları seçimlerle BİK idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinden satışı 100 binin üzerinde olanlardan 1, satışı 99 bin 999 ila 50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49 bin 999 ila 10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 ve ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1 olmak üzere toplam 8 üyenin BİK Genel Kurulunda seçimle göreve gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar neticesinde dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar tarafından düzenlenecek genel kurul toplantıları dahil bütün etkinliklerin 1 Mart 2021'e kadar ertelendiğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Erteleme neticesinde, 22 Aralık 2020 tarihli BİK Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla BİK Genel Kurulunda görev alacak söz konusu 8 üyenin tespitine dair yapılması gereken seçimlerin de 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine ve ertelenen söz konusu seçimlerin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin konuyla ilgili uygulamaları göz önünde bulundurularak BİK Yönetim Kurulu tarafından saptanacak yer, gün ve saatlerde yapılmasına karar verildi."