Basın İlan Kurumu'ndan önemli toplantı

Basın İlan Kurumu’nun Üst Yönetimi ve Bölge Müdürleri, 2025-2026 faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı için Ankara’da bir araya geldi.

Genel Müdür Abdulkadir Çay, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Genel Müdürlük birim müdürleri ile bölge müdürlerinin katıldığı toplantının ilk oturumunda, Kurumun son bir yıllık döneme ilişkin faaliyetleri değerlendirilerek geleceğe yönelik beklentiler ve projeler konuşuldu.

Toplantının açılışında Kurumun gelecek vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Müdür Çay, Basın İlan Kurumu’nun sektörle olan ilişkisinde yalnızca denetleyen değil; aynı zamanda rehberlik eden, destekleyen ve geliştiren bir anlayışı benimsediğini söyledi.

Yereldeki taleplerin çözüme kavuşması noktasında Bölge Müdürlüklerinin yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinen Çay, “Sizlerin sahada yaptığı çalışmalar bizlere fikir sunması açısından çok önemli; sizler sahadaki gözümüz ve gücümüzsünüz” dedi.

“İletişimin gücüne inanmak lazım”

Basın İlan Kurumu’nun, iletişim alanında faaliyet göstermesi dolayısıyla paydaşlarıyla kurduğu iletişimin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Çay, “Kurum olarak yerelden, ulusala basınımızla ve temsilcileriyle, cemiyetlerle ve basında çalışan profesyonellerle kendimizi göz hizasında tutmalıyız. Erişilebilir olmalıyız, ulaşılabilir olmalıyız. Bölge Müdürlüklerimizin basınımızla iyi bir iletişim içerisinde olduğunu geri bildirimlerde görebiliyoruz. Bu sağlıklı iletişimi daha da ileri taşıyarak devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Basın adına kazanımlar elde etmek istiyoruz”

Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını kaydeden Çay, basın sektörü adına yeni kazanımlar elde etmek için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Genel Müdür Çay, “İşimiz sadece ilan ve reklam yayımlatmakla sınırlı değil, basın gibi devasa bir camianın ayakta kalmasını sağlayan adımları atan önemli bir Kurumuz. Görüşmelerimizde bunun daha iyi anlaşılması için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çay, basının mali yönden güçlenmesi noktasında gerek gelirlerin artırılması gerekse de maliyetlerin düşürülmesi gibi iki boyutu olan çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

“Sektörel gelişmeleri takip eden bütüncül bir vizyonla hareket ediyoruz”

Basın sektörünün dijitalleşme başta olmak üzere çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çeken Çay, basılı ve dijital yayıncılık arasındaki sınırların giderek ortadan kalktığını belirterek, bu yeni dönemde Kurumun sektörel gelişmeleri yakından izleyen ve değişime uyum sağlayan bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğini ifade etti.

Genel Müdür Çay, “Kurumsal gücümüz yalnızca kuralları doğru uygulamamızla değil, sektörün gelişimine ne ölçüde katkı sunduğumuzla da ölçülüyor. Basının gelişimi yalnızca yayıncıların omuzlarına bırakılabilecek bir alan değildir. Bu ekosistemin sağlıklı işlemesi için yön gösteren ve destekleyen güçlü bir kurumsal duruşa ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

Denetim faaliyetlerinin rehberlik ve yol göstericilik anlayışıyla desteklenmesinin sektöre değer kattığını kaydeden Çay, çözüm odaklı bir yaklaşımın hem yayıncıların mevzuata uyumunu kolaylaştıracağını hem de basın ekosisteminin dinamizmini koruyacağını dile getirdi.

Basının sürdürülebilirliğinin yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Çay, insan kaynağının sektörün geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda üniversiteler ve diğer paydaşlarla güçlü, planlı ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda söz alan Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş ise Kurum olarak yeni dönemde süreli yayınları ekonomik yönden rahatlatacak yeni gelir kalemleri üzerinde çalışacaklarını, yerel basında kaliteyi yükseltmek için projeler yürüteceklerini, basına yönelik eğitimler düzenleyeceklerini ve dijital dönüşümle alakalı teşvikler üzerinde duracaklarını aktardı.

Bölge müdürlerinin sahaya ilişkin talep ve değerlendirmelerinin de alınan toplantıda Genel Müdürlük birim müdürleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.