Basın açıklaması yaparken depreme yakalandılar Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki depreme basın açıklaması sırasında yakalanan grubun yaşadığı zor anlar kameralarca kaydedildi

ANTALYA (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki depreme basın açıklaması sırasında yakalanan grubun yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde de hissedildi. Bu sırada Salda Gölü'ne yapılmak istenen projeyle ilgili basın açıklaması yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve parti üyelerinin yaşadığı zor anlar tesadüfen kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde deprem olduğunda sarsılan grubun "Allahu ekber" diye tekbir getirdikleri, kameranın bir süre sonra açısının değiştiği görülüyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.