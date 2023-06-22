Başıboş köpeklerden rahatsız olan vatandaşları hadsizce tehdit etmişti! Gözaltına alındı...
Başıboş köpeklerin toplanması için yetkililere çağrı yapan vatandaşları, "Bize insan katliamı yaptırmayın" diye tehdit eden zanlı gözaltına alındı.
Paw Guards adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Burak Arslan, 'Başıboş köpekleri toplayın' diyerek yetkililerden yardım isteyen vatandaşları tehdit etti.
Arslan yazılım ekibiyle başıboş köpeklere tepki gösteren vatandaşların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü.
Burak Arslan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulundu.
Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahıslardan Burak Arslan yakalanarak gözaltına alındı.
Arslan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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