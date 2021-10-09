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Gündem Başıboş köpekler dehşet saçtı! Talihsiz kadının kafasını parçaladılar
Gündem

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Talihsiz kadının kafasını parçaladılar

İstanbul Esenyurt’ta bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen başıboş kangal köpekleri aynı gün iki farklı kişiye saldırarak hastanelik etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 18:38:00 - 2021-10-09 18:48:12

Başıboş sokak köpekleri tehdit saçmaya devam ederken, sahipli saldırgan köpekler de sahiplerinin sorumsuzluğu sebebi ile toplum huzurunu tehdit ediyor.

Hastanelik ettiler

İstanbul Esenyurt'ta, gündüz saatlerinde kaldırımda yürüyen yaşlı bir adam, çevredeki fabrikaya ait olduğu iddia edilen kangal köpeklerinin saldırısına uğradı. Aynı köpekler, aynı gün iş yerine giden Besra E. adlı kadını da hastanelik etti.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşlı adam kaldırımda yürürken, kangal köpeklerinin arkasından koşarak adama yaklaştığı ve köpeklerden birisinin adamı ısırarak yere düşürdüğü gözlendi.

40 dikiş atıldı!

Öte yandan aynı köpeklerin saldırısında Besra E. adlı kadın hastanelik oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine 40 dikiş atılan kadının kafa tasında da hasar oluştuğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta da saldırganlığı ile bilinen iki pitbul köpeği, sahibi tarafından başıboş bırakılınca, bir site içindeki kuzuyu yakalayarak öldürüp yemişlerdi. Art arda yaşanan olayların hepsinde, mağdurlar tarafından, yetkililerden defalarca yardım istendiği ancak kimsenin yardımcı olmadığı ifade ediliyor.

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Yorumlar

maho

bu köpeklere kim dur diyecek nerde bu belediyeler seçim zamanı her halde bu köpekler oy istiyecekler
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