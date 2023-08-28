  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hayvan hakları savunucuları Ekrem’i de protesto edecek mi? Ekrem'in şoförü yolda yatan köpeği ezdi

Kağıthane'deki acı olay üzerinden iktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu'na şok! Bunu hiç beklemiyordu

Türkiye'ye bu alanda adeta dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam, herkes şaşkın

İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika.... Akşener'in çağrısına Bahçeli'den ilk yanıt

Şok açıklamalar ve ifşa! Dilipak'ın Yahudi din adamıyla ne alıp veremediği var?

Türkiye'ye giden petrol vanalarını kapatmışlardı! Arap ülkesi 'Ankara ile imzalayacağız' diyerek duyurdu

ASELSAN'dan milyonlarca dolarlık imza! İlk kez yabancı bir ülkeye satıldı

Mete Yarar, Selçuk Bayraktar'ın neden ABD gemisine davet edildiğini açıkladı: TB3 iddiası var bu yüzden

Yabancılardan flaş Türkiye kararı! O adım sonrası hemen harekete geçtiler
Yaşam Başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
Yaşam

Başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 21:26:00 - 2023-08-28 21:49:33

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran tıra arkadan gelen iki araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu Erenler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tamer Y. (39) idaresindeki 17 ACH 715 plakalı tırın önüne, Hayrabolu istikametine seyrettiği sırada aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için frene bastı

 

Köpeğe çarpmamak için frene basan tıra arkadan gelmekte olan Recai A. (52) idaresindeki 59 LY 464 araç ile İbrahim A. (47) idaresindeki 59 AT 026 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan 59 LY 464 plakalı araçta bulunan Kadriye A. (50), kaza yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malkara polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek açıklaması!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek açıklaması!

İzmir'de başıboş köpekler avukatı ısırdı, CHP'li belediye cezayı yedi!
İzmir'de başıboş köpekler avukatı ısırdı, CHP'li belediye cezayı yedi!

Yerel

İzmir'de başıboş köpekler avukatı ısırdı, CHP'li belediye cezayı yedi!

Bu alan köpek balığı üretim yeri old
Bu alan köpek balığı üretim yeri old

Yaşam

Bu alan köpek balığı üretim yeri old

İtperest terörü bitmiyor! 4 yaşındaki çocuk köpek saldırısında...
İtperest terörü bitmiyor! 4 yaşındaki çocuk köpek saldırısında...

Yerel

İtperest terörü bitmiyor! 4 yaşındaki çocuk köpek saldırısında...

Sokak köpeklerinin elinden babası kurtardı!
Sokak köpeklerinin elinden babası kurtardı!

Yerel

Sokak köpeklerinin elinden babası kurtardı!

Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...
Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

Gündem

Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23