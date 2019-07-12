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"Başı açık da bizim insanımız, kapalı da" diyen ünlü gazeteci: Nasıl nefret ettiriyorlar, nasıl kutuplaştırıyorlar!

Cumhuriyet yazarları başörtüsüne, “Fahişelik, dinde yeri yok” vb. sözleriyle saldırdı, ardından ceza aldı. Cumhuriyet bunu, “Dinci yobazlığı eleştirene dava” başlığıyla duyurdu. Bu skandala sert tepki gösteren Karahasanoğlu, başı açık olanın da kapalı olanın da bizim insanımız olduğunu vurguladı, Cumhuriyet’in ülkeyi kutuplaştırdığını belirtti.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:56
"Başı açık da bizim insanımız, kapalı da" diyen ünlü gazeteci: Nasıl nefret ettiriyorlar, nasıl kutuplaştırıyorlar!

 yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin göze çarpan haberleri masaya yatırıldı. Programda, Cumhuriyet’in başörtüsü hakkındaki rezil ifadeleri ve kendisini savunması konusu da konuşuldu.

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, Muazzez İlmiye Çığ’ın “bilimsel” kitabından alıntı yaparak başörtüsüyle ilgili skandal sözler sarf etmiş, bu yüzden mahkum olmuştu. Özgentürk, başörtüsünü fahişelerin taktığını savunarak İslam’a karşı kinini kusmuştu.

Bir diğer Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, Nurettin Yıldız hocaefendinin bir sözünü çarpıtarak sadece bir cümlesini gündeme getirmişti. O da bu nedenle hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet’in sürekli savunduğu ve bizim ısrarla gündeme getirdiğimiz din karşıtı İlahiyatçı Cemil Kılıç da, başörtüsünün İslam’da olmadığını savundu, bu yüzden hakkında soruşturma açıldı.

İşte Cumhuriyet, tüm bu haberleri, “Dinci yobazlığı eleştirene dava” başlığıyla duyurdu.

Başı açık da bu ülkenin insanı, başı kapalı da

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bu skandal sözlere sert tepki gösterdi. 

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Cumhuriyet gazetesi eğer, başörtülü insana fahişelik demeyi bilimsel bir konu gibi göstermeye kalkıyorsa... Bakın ben tersini söyleyemiyorum. Başı açık insanlara hakaret olarak düşündüğüm için söyleyemiyorum. Ama o arkadaşlar pavyonlara, barlara bilmem nerelere gitsinler, konsomatris mi derler ne halt derlerse, onu yapan bir tane başı örtülü kadın göremezler. Ama ben başı açıklara genelleme yapacak seviyesizliği gösteremem. Başı açık da bu ülkenin insanıdır, başı kapalı da bu ülkenin insanıdır.

Nasıl nefret ettiriyorlar, nasıl kutuplaştırıyorlar

Ama nasıl nefret ettiriyorlar, nasıl kutuplaştırıyorlar, nasıl başörtülüleri ahlaksız gibi göstermeye kalkıyorlar. Ondan sonra ceza yiyince de kalkıyorlar, efendim, ‘Dinci yobazlık...’

Saldıran o, yobaz biziz!

Hem hakaret ediyor, hem benim düşünceme, inancıma küfür ediyor, ‘Fahişe’ diyor, arkasından bir hapis cezası -ki o ceza sebebiyle yatacağı bir ceza da yok, cezaevinde kalmasını gerektiren bir ceza değil- arkasından ceza yediği zaman da tekrar ben suçlu oluyorum, bu sefer de yobaz oluyoruz. Bu ahlaksızlıklara artık bir son vermek lazım.”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:56
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