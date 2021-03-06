Başı açık anne başörtülü kızının hakkını böyle savundu: Kızı değil, yasakçılar okula giremeyecek

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4. sınıf öğrencisi H.N.H'nin başı açık annesi, kızının başörtüsü hakkını savunarak sonuca ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili öğretmenle müdür yardımcısının açığa alındığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

'Üstüne fazla gitmeyin diye aramıştım'

Başörtülü öğrencinin annesi şunları söylemişti:

"Kızım pandemi sürecinden beri evdeydi. Kendi isteği ile kapanmak istedi ve ben de karşı çıkmadım. Dün yüz yüze eğitim yeniden başladı. Okullar açılmadan önce sınıf öğretmeni ile görüştüm. 'Kızım kapandı, bilginiz olsun. Üstüne de fazla gitmeyin' dedim. Ben normal karşıladım. Onlardan da anlayışlı olmasını istedim. Bana 'yönetim bilir' dedi."

'Kızımı içeri almamışlar'

"Öğretmen buna başını niye kapattığını soruyor. 'Zorla mı kapandın? Saçını aç' diyor. Kızımı almaya gittiğimde üzgündü. Zorladıkları için açılmış, başını düzeltmeye çalışıyordu. Bugün de beni sınıf öğretmeni aradı. Ona tekrar 'İnat yapmayın. Kızımın üstüne gitmeyin' dedim. 'Bu kötü örnek oluyor' dedi. 'Nasıl?' diye sordum. 'Biz buna müsaade edersek diğerleri de kapanacak' dedi. 'Bunda kötü örnek olacak bnir şey yok' dedim. Bu sefer 'Kızınızı alın. Biz böyle kabul edemeyiz' dediler. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra da güvenlikçi aradı. 'Gel, kızını al' dedi. Babamla birlikte gittiğimde kızımı içeri almayarak güvenlikte beklettiklerini gördüm."

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:

"İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir."