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Sağlık Başhekim Dr. Çalık'tan kritik 'aşı' uyarısı!
Sağlık

Başhekim Dr. Çalık'tan kritik 'aşı' uyarısı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık, aşılamanın koronavirüsle mücadeledeki önemine değindi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 20:53:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecinde aşılanmanın önemine değinen Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık, "Biz sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızı aşı olmaları hususunda ikna etmeye çalışıyoruz. Ben üç doz aşımı da yaptırdım. Çok şükür bugüne kadar ne ailemde ne de kendimde herhangi bir yan etki hissetmedim. Aşıdan başka kurtuluşumuz yok." dedi.

'Dördüncü ve beşinci pikleri yaşamayalım'

Dr. Çalık, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinerek, "Koronavirüsle mücadele sürecinde, iş yerleri kapandı. İnsanlarımızın bir kısmı işsiz kaldı. Hayatımızın artık normal döngü içine girmesi gerekiyor. Allah korusun, pandemide bir, iki ve üçüncü pikleri yaşadığımız gibi, dördüncü ve beşincileri yaşamayalım. Herkesin mutlak surette aşı olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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