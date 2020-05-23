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Başhekim Aktürk’ten maske ve sosyal mesafe uyarısı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:26:27 -
Başhekim Aktürk’ten maske ve sosyal mesafe uyarısı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, vatandaşlardan maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.


Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, Ramazan Bayramı mesajında, yeni tip korona virüs önlemlerine de temas etti.


Aktürk, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilimizde olduğu gibi, Malatya’da da sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle bu Ramazan Bayramı’nda ne yazık ki bir arada olamayacağız. Bayramlaşma kültürünün geleneğimizdeki yeri çok kıymetli. Bu süreçte sevdiklerimizden uzak kalsak da teknolojinin bize sağladığı ölçüde sevdiklerimizin sesini duymaya, onları görmeye çalışalım. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı ve daha huzurlu bayramlarda yeniden hep bir arada olacağız; zira bu süreç bize bayramlaşma kültürümüzün kıymetini daha iyi anlatmış olacak” ifadelerine yer verdi.


Ramazan Bayramı süresince ve sonrasında tedbirlere uymak, sokağa maskesiz çıkılmaması ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Aktürk, “Kendimizin, sevdiklerimizin ve çevremizin sağlığını ancak böyle koruyabiliriz. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymamız ileri ki bayramlara daha rahat ulaşmamızı sağlayacaktır. Yüce Allah’tan hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyor, Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum” dedi.

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