Başbuğ: Böyle bir operasyonu İsrail yapsa taş üstünde taş kalmazdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın Kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe Kartal operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, Türk askerinin ABD ve İsrail askerlerinden ne kadar farklı olduğunu anlattı.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Süper güç diye makyajlanan ülkeleri düşünelim; ABD maske peşinde düşmüş durumunda, ABD'nin aynı anda yürüttüğü iki tane operasyon göremezsiniz.

Biz bu harekatı başka bir ülke topraklarında, gecenin kör karanlığında ve havada 4-5 unsurun orkestra gibi ahenkle dans ettiği bir ortamda yaptık. Şükürler olsun hem Libya'da, Suriye'de ve Irak'ta sıfır hata ile operasyon yaptık. Bunu İsrail gibi bir ülkenin yaptığını düşünün taş üstünde taş bırakmazlardı. Sivillerin varlığı o ülkeler tarafından gözetilmezdi.