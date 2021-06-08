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Gündem Başbuğ: ABD yolun sonuna geldi
Gündem

Başbuğ: ABD yolun sonuna geldi

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarını değerlendiren Güvenlik ve Törer Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Mahmur'a yapılacak bir operasyonun ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine darbe vuracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 06:05:00 -

Güvenlik ve Törer Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki saha hakimiyetini ele geçirmesi nedeniyle ABD'nin bölgedeki planlarının sekteye uğradığını söyledi.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

ABD öyle bir noktaya gelmiş durumdaki arsız ve omurgasız bir siyate ile burada teröre verdiği desteği sizin buradaki başarınızı görmezden gelerek devam ettiriyor. En son verdiği sıhhıye eğitimi de bunu doğruluyor. Siz ne delil götürürseniz götürün üç maymunu oynamaya devam ediyor. ABD'nin daha önce uyguladığı planı ısrarla sürdürüyor. ABD bence yolun sonuna geldi bence. Kimse dişçi koltuğunu sevmez. Mahmur bana göre ABD'nin sinir ucuydu. İnsan kaynağı olarak kullanılan bir yer Mahmur kampı, sizin operasyon yapıp oraya müdahil olmanız ABD'nin sinir uçlarına dokundu. ABD'nin elindeki en büyük kozu elinden çekip almanız ABD'yi rahatsız etti. Bütün terörün ve yatağın merkezi burası, buraya yapılacak bir operasyon ABD'nin bütün denklemlerini yerle bir edecektir. Bundan kaçış yok! Türkiye olarak belayı def edeceğiz demişsek Mahmur'a bir operasyon şart. ABD ne yaparsa yapsın Türkiye'nin burada çok büyük saha üstünlüğü var. ABD yolun sonuna geldi. ABD'nin buradaki istihbari faaliyetleri FETÖ'nün de son bulmasıyla büyük sıkıntıya girdi.

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