Başbakanlık Konutu'nu boşaltmazsa ceza alabilir

Münübe Yılmaz

Başbakanlık döneminde oturduğu konutu terk etmeyen Netanyahu’nun iki hafta içerisinde konutu boşaltmaması halinde ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Başbakanlık görevinin sona ermesine rağmen hâlâ Balfour Caddesi’ndeki başkanlık rezidansında outran Netanyahu’ya Başbakanlık Ofisi’nden bulunduğu konutu retk etmesine dair uyarı yapıldı. ABD’nin BM eski temsilcisi Nikki Haley’in Netanyahu’nun başkanlık rezidansında kendisini ağırladığı fotofrafları paylaşmasından sonra uyarı mektubunu yollayan Başbakanlık Ofisi “12 yıl sonra artık zamanı geldi. Netanyahu ailesinin başbakanlık konutunun bir kamu malı olduğunu anlaması ve gerektiği üzere nazik bir şekilde terk etmesi gerekmektedir” ifadesinde bulundu. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve ailesinin başbakanlık konutunu iki hafta içerisinde boşaltmaması halinde mahkemeye başvurulacağını ve Netanyahu’nun ağır cezalar ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Ülkedeki çeşitli TV kanalları ve gazeteler ise Netanyahu’nun hâlihazırda kamu kaynaklarını kulanmaya devam etmesinin uygun olmadığını kaydederken, Netanyahu başbakanlık konutunda kaldığı sürece konuta ait masrafların devlet kaynakları tarafından ödenmemesi gerektiğini aktardılar.