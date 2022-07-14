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Siyaset Başbakanın istifası reddedildi
Siyaset

Başbakanın istifası reddedildi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirmesinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 21:25:00 -
Başbakanın istifası reddedildi

İtalya’da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etti.

Boykot’un ardından Draghi, ilerleyen saatler istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sundu.

İtalya Cumhurbaşkanı istifayı reddetti

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti.

Draghi kabineye verdiği demeçte, “Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım. Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok” dedi.

Boykot edilen yardım paketi senatodan onay aldı

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylandı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylandı.

Erken seçime gidebilir

Analistler, yardım paketine yönelik muhalefetin ideolojik değil, parti içi anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu savundu. İtalya’da Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerin Draghi’nin istifası sonrası erkene çekilebileceği ifade edildi.

Şubat 2021den bu yana görevde olan Draghi, M5S’nin desteği olmadan da İtalya parlamentosunda çoğunluğu elinde tutuyor.

 

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