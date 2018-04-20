Başbakan Yıldırım'dan olaylı derbi için ilk yorum

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki olaylı derbiye ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalar yapan Yıldırım, "Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir. Bu tip olaylar provakasyonlarla gerçekleştiğini gördüğümüz olaylar var. Yöneticiler başta olmak üzere taraftarları futbolun keyfine davet ediyorum. Kavgayla spor olmaz. Asırlık takımlarımız bunu haketmiyor. Ümit ederim bir daha yaşanmaz. TFF'de gereken araştırma ve soruşturmayı yapıyor. Sorumluluğu olanlar karşılığını görecek." dedi.