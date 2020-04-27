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Dünya

Başbakan koronavirüse karşı zaferi ilan etti: Savaşı kazandık

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede dün sadece bir vakanın tespit edilmesi sonrası salgının sona erdirildiğini duyurdu.

2020-04-27 11:28:00 -
Başbakan koronavirüse karşı zaferi ilan etti: Savaşı kazandık

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin "Koronavirüs'le savaşı kazandığını" ifade etti.

Hükûmet, dün sadece bir yeni tip Koronavirüs vakası tespit edilemesinin ardından ülkedeki salgının sona erdiğini duyurdu.

Ardern pazartesi 11:59 itibariyle 4 haftadır yürürlükte olan "Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlamasının" kaldırılacağını söyledi.

Yeni kararla beraber Yeni Zelandalılar haftalar sonra balık tutma, sörf yapma, avlanma ve yürüyüşe çıkma gibi aktiviteleri gerçekleştirebilecek.

"Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlaması"nın kaldırılmasının ardından yaklaşık 400 bin işçinin salı günü iş başı yapacağı ancak restoran ve dükkanlar kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Bazı sosyal mesafe uygulamalarının da kısıtlama seviyesi düşürülürken uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

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Yorumlar

it döver

önce biz kazandık biz.sıranızı bekleyin siyonist yahudiler
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