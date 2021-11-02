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Dünya Başbakan Iştiyye Glasgow’da konuştu: İsrail, sistematik olarak çevreyi tahrip etti
Dünya

Başbakan Iştiyye Glasgow’da konuştu: İsrail, sistematik olarak çevreyi tahrip etti

Siyonist İsrail’in yıllardır abluka altında tuttuğu ve zulmettiği Filistin’de sürekli çevreyi tahrip etmesi Glosgow’daki konferansta dile getirildi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, konferansta yaptığı konuşmada siyonist İsrail’i suçladı ve “İsrail, Filistin’de sistematik olarak çevreyi tahrip etti.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 02:33:00 - 2021-11-02 02:39:49
Başbakan Iştiyye Glasgow’da konuştu: İsrail, sistematik olarak çevreyi tahrip etti

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılan Iştiyye, İsrail'in Filistin'de oluşturduğu çevre sorunlarına dikkati çekti.

Yahudi yerleşimleri, taş ocakları ve kimyasal, elektronik ya da katı atıkların toplandığı çöplüklerin Filistin'de çevre kirliliğine sebep olan en önemli etmenler arasında yer aldığını kaydeden Iştiyye, iklim değişikliğiyle bunların olumsuz etkilerinin iki katına çıkacağı uyarısında bulundu.

"Modern Filistin haritasına bakanlar, çevrenin nasıl sistematik olarak tahrip edildiğini görür." diyen Iştiyye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin'de 800 bini zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon ağacı söktüğünü ifade etti.

Filistin'in yıllık su bütçesinin yaklaşık 800 milyon metreküp olduğuna ve İsrail'in bunun 600 milyon metreküpünü "çaldığına" değinen Iştiyye, "Suyun bu şekilde çekilmesi, İsrail'in topraklarımızı çöle döndürmek ve buralara el koymak için izlediği sistematik sömürgeleştirme politikasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

 

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