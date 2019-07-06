Başbağlar köyü adalet bekliyor

Türkiye’nin yüreğini kor gibi yakan Başbağlar katliamının üzerindeki sır perdesi halen aralanmış değil. Dönemin SHP-DYP ortaklığındaki koalisyon hükümetinin olayı detaylıca araştıracak irade ortaya koymaması katliamın aydınlatılamamasında en önemli etken olarak görülüyor. 33 Müslümanın acımasızca öldürüldüğü katliamla ilgili dönemin siyasi iradesinin neden tavır koymadığı sorusu cevap bekliyor. Katliam 5 Temmuz’da akşam 20:00 sularında başlamasına rağmen kolluk kuvvetlerinin tam 14 saat sonra olay yerine sevk edilmesindeki ‘gecikme’ şüphe doğuruyor. Gecikmede ihmali olanların neden adalet önüne çıkarılmadığı da merak celbediyor.

“Kim bu CHP’li vekiller”

Elim olayın yaşandığı saatlerde civar köylerden ihbar kaydı gelmesine rağmen, olayın olduğu bölgeye kolluk kuvvetlerinin sevkinde neden aceleci davranılmadığı da dikkat çeken sorular arasında yer alıyor. Yakalanan 16 şüphelinin, dönemin CHP milletvekilleri tarafından serbest bırakıldığı iddiaları neden araştırılmaya değer bulunmadığı sorusu da kamuoyunu meşgul ediyor. Böyle bir vahşetin faillerini serbest bıraktıran CHP’lilerin kim olduğu niçin saklanıyor? 33 şehidin olduğu bir dosyanın faili meçhul olarak kapatılmasındaki garabetin üzerine neden gidilmediği de cevap bekliyor.

Karanlık odakların işi

Başbağlar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, “Sivas’ı ve Başbağlar’ı aynı karanlık güçler tezgahladı. Biz bu oyunu gördük ve bozduk. Adaletin er ya da geç Başbağlar’a da geleceğini temenni ediyoruz” dedi. Dosyanın kapanmasının büyük bir skandal olduğunu kaydeden Dikkaya, “Başbağlar katliamı kurgulanmış mahkemede hiç suçlusu olmayan bir durumda 1998 yılında faili meçhul olarak kapatıldı. İtirafçı sanık bile Başbağlar katliamına katıldığını itiraf etmesine rağmen Başbağlar davasından hiç ceza almadı. Baştan sona hukuk skandalı bir davaydı” ifadelerini kullandı. Başbağlar katliamın detaylıca araştırılması gerektiğin kaydeden Dikkaya, “Neden Başbağlar sorusunun cevabı oldukça geniş. Detaylı bir araştırma yapılsaydı cevabı bulunurdu” şeklinde konuştu.

Adalet bekleyişi

Mağdurların avukatı Kamil Uğur Yaralı, “Biz bu konuyla ilgili çok mücadele ettik. Söyleyecek çok şey yok. Gerçek failler bulunamadan bu dosyayı kapadılar. Orada ne oldu bitti bilinemiyor. PKK’nın yaptığı söyleniyor. Muhtemelen PKK’yı orada bir taşeron örgüt olarak kullandılar” dedi. Dosyanın İzmir’e taşınmasının süreci sündürmeye yönelik bir adım olduğuna işaret eden Yaralı, “Güvenlikle alakalı bir sorun olmadığı halde davayı İzmir’e taşıdılar. Soruşturma aşamasında serbest bırakılanlar oldu. İki kişiye ceza verip dosya kapandı. Başbağlar’daki gerçek failler bir türlü bulunamadı. Millet kirli tezgaha gelmedi. Lakin Başbağlar’ın adalet arayışı sürüyor” ifadelerini kullandı.

Gerçek failler dışarıda

Katliamda amcası, dayısı ve yakınlarını kaybeden Başbağlar Köyü Eski Dernek Başkanı Şerif Gül, “33 kişi de bizim canımızdı. Biz sadece Başbağlar katliamını kınamıyoruz. Sivas’ı yapanları da kınıyoruz. Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandı. Bu oyunların en büyük acısını da Başbağlar halkı yaşadı” dedi. Hedefin Türkiye olduğunu kaydeden Gül, şöyle konuştu: “Hedef Türkiye Cumhuriyeti ve Müslümanlardı. O zaman ki yönetim bunun üzerine düşmedi. Aradan 26 yıl geçti bizi; kim, neden, niye vurdu meçhul. Neden Akit dışında diğer medya kuruluşları bu olayın üzerine düşmüyor? Biz bu noktada Akit’e de teşekkür ediyoruz.”