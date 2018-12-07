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Başarısını para ile ödüllendirmeyin

Çocuğunuzu övün, kutlayın ve teşekkür edin çok daha iyi...

07 Aralık 2018 Cuma 13:16
Başarısını para ile ödüllendirmeyin


Çocuklardan, ev işlerine yardımcı olmalarını beklemek doğru mudur? Evet. Uzmanlar çocukların annelerine ev işlerinde yardım etmelerinin gerektiğini belirtiyorlar. Bunun en önemli sebebi de çocuğun daha küçük yaşlarda, hayatın sadece oyun ve boş zamandan ibaret olmadığını, yapılması gereken bazı işlerin de olduğunu anlayabilmesini sağlamak. Fakat zorlamak doğru değil. Ona bu işlerin ileride kendisine faydalı olacağı, böylece görev yapma alışkanlığı kazanacağı anlatılmalı. Ayrıca ailede bir iş bölümünün olduğunu bilmeli ve kendine düşen görevi yapmasının gerektiğini anlamalı. Bir de ev işlerine yardım etmesinin karşılığı olarak çocuğu mükafatlandırmak gerekiyor. İllâ maddi olması şart değil, manen de olabilir. Çocuğunuza yaptığı işe karşılık para vermek yerine, övmek ve teşekkür etmek, onun bu şekilde büyüklerine faydalı olduğunu söylemek daha doğru ve yapıcı bir tutum..

Uzmanlar çocukların hangi yaşlarda, hangi işleri yapmalarının gerektiğini araştırarak şu sonuçlara varmışlar:

3-4 yaşlarındaki çocuk zevkli bulduğu her işi yapabilir. Fakat çabuk bıkar. En iyisi ona başlıca görev olarak gündüz dağıttığı oyuncaklarını gece yatmadan önce toplayarak sepetine koyma işini veriniz. Böylece çocuk bunu kendine ait bir görev kabul edecek ve mesuliyet duygusu gelişecektir.

5-7 yaşlarındaki çocuklar evin yerleştirilmesinde ve temizliğinde ufak tefek görevler alabilirler. Fakat her şeyden önce bu yaşlarda çocuğa kendi işlerini yapmasını öğretmek faydalı olur. Kendi kendine giyinmesi, yemek yemesi, pabucunu bağlaması, odasını toplaması gibi.. Unutulmaması gereken bir şey de, eğer yaptığı işte bir yanlışlık olursa; meselâ, tabağı kurularken kırarsa onu azarlamamak ve moralini kırmamak olmalıdır.

8-10 yaşları artık çocuğun başladığı bir işi bitirebilmesi gereken yaşlardır. Evin bütün işlerinde ve hatta alışverişinde sizlere yardımcı olabilecek bir çağa gelmiştir. Kız çocuklarına yavaş yavaş basit yemekler yaptırabilirsiniz. Yalnız daha küçük yaşlarda olduğu gibi bu yaşlarda da çocuğu herhangi bir hatasından ötürü azarlayarak şevkini kırmamanız gerekir.

 

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 13:16
  1. çocuğu ödüllendirmek
  2. para
  3. çocuk ve para ilişkisi
  4. çocuklara sorumluluk vermek

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