Başarılı milli atletler yurda döndü





İSTANBUL (AA) - İsveç'te düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarıya imza atan milli sporcular, yurda döndü.

Şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanan milli sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Milli takım antrenörlerinden Ahmet Ali Baş, Türk atletizmi adına başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını anlatarak, "Bu süreçte başta devlet büyüklerimiz, federasyon başkanımız, kulüplerimiz ve bu değerli sporcuları yetiştiren antrenörlerimizin emekleri çok büyük. Şampiyonada sadece bize düşen ülkemiz için görevimizi yerine getirmek oldu. Şampiyonda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, ülkeler sıralamasında beşinci olduk." diye konuştu.

Şampiyonada altın madalya kazanan 4x400 bayrak takımının tarihi bir başarıya imza attığını aktaran Baş, "Şampiyonada altın madalya kazanan bayrak ekibimizle biz uzun vadeli bir çalışma yapmıştık. Ekibimiz 2017 yılındaki şampiyonada şanssız bir şekilde dördüncü olmuştu. Ekipteki tüm arkadaşlarla bu şampiyonluğa ulaşabileceğimize inandık. Bu şampiyonlukta ufak ayrıntılar vardı. Sporcu kardeşlerimiz de bunları harfiyen yerine getirdi." ifadelerini kullandı.





- Sporcuların görüşleri





Şampiyonada 4x400 bayrak yarışında altın madalya kazanan sporculardan Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya ve İlyas Çanakçı, elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kubilay Ençü, yarışa iyi başladıklarını vurgulayarak, "Finalden önce aramızda konuştuk. Hocamız ne yapmamız gerektiğini anlattı. İtalya'yı geçmemiz biraz sürpriz oldu ama biz kendimize inanıyorduk ve başardık." ifadelerini kullanırken, Oğuzhan Kaya da madalya için piste çıktıklarını anlatarak, "Yarıştan önce birinci olacağımıza inanıyorduk. Hiç pes etmedik. İki yıldır bunun için uğraşıyorduk. Sonunda başardık." şeklinde görüş belirtti.

İlyas Çanakçı ise final yarışının çok heyecanlı geçtiğini belirterek, "Son 200 metrede kazanacağımıza inanarak yarışmaya devam ettim. Gücümü sona saklayıp, gereken atağı yaptığım için çok mutluyum. Türk bitti demeden bitmez." açıklamasını yaptı.