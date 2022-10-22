'Başarılarınızla gurur duyuyoruz'

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) ortaklaşa yürüttüğü "Erişilebilir Bilim Projesi"nin tanıtımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılıştaki konuşmasında açılışı yapılan merkezin önemine işaret ederek, sosyal devlet anlayışıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Engelli bireylerin kendileri için önemine dikkati çeken, onların hayatlarını kolaylaştırmanın önemli olduğunu dile getiren ve "Engelli kardeşlerimizin eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişebilmesini hükümetlerimiz sağladı" diyen Varank şöyle devam etti: "Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58 binden yaklaşık 400 bine, özel eğitim sınıflarında öğretim gören engelli öğrenci sayısı 8 kat artarak 50 binin üzerine çıktı. Bu aradaki farklar az rakamlar değil ama siz güzel kardeşlerimiz için ne yapsak yetmez biz bunun bilincinde olan bir iktidarız. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bine ulaştı. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını da çok ciddi bir şekilde teşvik ediyoruz. Ulaşım araçlarına erişim, binalara erişim noktasında devrim niteliğindeki düzenlemeleri biz hayata geçirdik. Yaya geçidi, park gibi açık alanların engelli kardeşlerimiz tarafından erişilebilir olmasını bir tercih değil zorunluluk haline getirdik."

"Kamudaki engelli işçi sayısı 130 bini aşmış durumda"

On binlerce atamayla engelli kişilerin çalışan bireyler olmasının önünü açtıklarına işaret eden Varank, kamudaki engelli işçi sayısının şu anda 130 bini aştığını dile getirdi.

Bakan Varank, rehabilitasyon, sosyal yardım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler gibi geniş bir yelpazede pek çok düzenleme yaparak Türkiye'yi engellilerin ihmal edildiği, görmezden gelindiği, kapısının dahi çalınmadığı günlerden, engellilerin her daim gözetildiği ve desteklendiği bir ülke haline getirdiklerini söyledi. Varank, son dönemde engelli vatandaşların çok büyük başarıları olduğunu hatırlatarak, "En az sizin kadar bizler de mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Bu ülke insanının önü açılırsa gerekli şartlar ve imkanlar sağlanırsa her alanda zirveye çıkmak kaçınılmaz bir gerçek ve sonuç oluyor. Biz son dönemde inşa ettiğimiz alt yapıların, verdiğimiz desteklerin meyvelerini çok güzel bir şekilde alıyoruz. Hamdolsun uluslararası müsabakalarda dünya artık bizim engelli sporcularımızı konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"Projeyle 8 farklı atölye kurduk"

Bakanlık olarak da engelli vatandaşlara katkı sağlamak için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Varank, bugün hayata geçirilen proje hakkında da şu bilgileri verdi: "Bakanlığımıza bağlı İstanbul Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçirilen ve bugün bizleri bir araya getiren, Erişilebilir Bilim Projesi bunlardan sadece bir tanesi. Burada 2 milyon TL bütçeli projeyle, engelli kardeşlerimizin rekabetçiliğin anahtarı olan bilimle iç içe olmasını iç içe vakit geçirmesini hedefliyoruz. Projeyle seramikten, matematik ve strateji oyunlarına kadar 8 farklı atölye kurduk. Böylelikle kardeşlerimiz bilim üretme süreçlerine katılma şansını yakalamış olacaklar. Bu vesileyle sağlanan bu hizmetlerde, hardal tanesi kadar dahi payı olan herkese gerçekten şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Varank konuşmasının ardından merkezdeki sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

36 branşta bin 600 engelliye hizmet ediyor

Bağcılar'da engelli bireyler ile ailelerinin kurs aldığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda 36 farklı branşta 1.600 engelliye aile ortamında kurs imkanı sunuluyor.

Engelliler Sarayı'nda hizmete sunulan 8 adet Erişilebilir Bilim Atölyesi'nde 3D Tasarım, STEAM 1, STEAM 2, Tekno Girişimcilik, Seramik Çamur, Akıl Strateji Oyunları, Yaşamdaki Matematik ile Tekno Terapi Merkezi bulunuyor.