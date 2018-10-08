Başakşehir'in golü güme gitmişti! TFF'den açıklama...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında oynanan ve 0-0 golsüz eşitlikle sona eren Fenerbahçe- Medipol Başakşehir maçında yaşanan VAR arızasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada yaşanan arızanın, VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında meydana gelen problemden kaynaklandığı belirtildi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

GÜMÜŞDAĞ: ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe karşısında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golle ilgili olarak, “Serkan Çimen’i Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.